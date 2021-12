Annonces

La ligne d’applications de messagerie japonaise avec 160 millions d’utilisateurs lance une plate-forme NFT

« Les NFT transformeront l’espace numérique et innoveront l’expérience utilisateur dans tous les domaines, tels que le contenu, les jeux, les réseaux sociaux et le commerce », a déclaré le PDG de LineNext.

Line Corporation, une application de messagerie japonaise comptant 160 millions d’utilisateurs dans le monde, a annoncé qu’elle lancera l’année prochaine un service de jetons non fongibles (NFT) via sa nouvelle organisation appelée LineNext.

LineNext se concentrera sur l’expansion de l’écosystème NFT à l’échelle mondiale, à l’exception du Japon. Pour servir le marché japonais, il exploite séparément la version bêta de son marché NFT sur le portefeuille Line Bitmax.

La semaine dernière, la société a annoncé la création de LineNext en Corée du Sud et aux États-Unis. En Corée, elle travaille sur la stratégie et la planification mondiales de la plate-forme NFT tandis que l’entité basée aux États-Unis développe et exploite son activité NFT.

La principale source de revenus de l’entreprise sera les « frais de courtage de transactions », avec des sources de revenus supplémentaires également prévues pour l’avenir.

La société a déclaré que plus de 1,3 million de NFT ont déjà été émis, et LineNext est en outre en pourparlers avec environ 20 partenaires mondiaux pour des partenariats potentiels.

« Les NFT sont une sorte d’infrastructure technologique qui transformera l’espace numérique et innovera l’expérience utilisateur dans tous les domaines, tels que le contenu, les jeux, les réseaux sociaux et le commerce », a déclaré Youngsu Ko, directeur général des produits de l’application Line. de LineNext.

La plate-forme NFT soutiendra les créateurs et les entreprises du monde entier alors qu’ils créent des marchés et créent des communautés permettant aux utilisateurs généraux d’échanger des NFT.

Line a également créé le laboratoire Line Blockchain et gère la plate-forme de développeurs Line Blockchain. La société exploite l’échange crypto Line Bitmax au Japon et Bitfront dans le monde et a également émis son propre actif crypto LINK.

Outre Line, Adidas s’est récemment associé à BAYC, Punks, Cosmics et GMoney pour vendre ses 30 000 NFT Into the Metaverse, rapportant 23 millions de dollars. Instagram est un autre qui explore activement les NFT pour le rendre plus accessible.

Après Pepsi, une autre marque à entrer sur la scène NFT est Coca-Cola, en lançant une boîte aveugle de Noël NFT sur la plateforme VeVe.

La Chine, quant à elle, est fortement investie dans le métaverse, qui figure parmi les 10 meilleurs mots à la mode de l’année par l’Université des langues et de la culture de Pékin. De plus, plus de 1 000 entreprises en Chine ont déposé plus de 7 000 demandes de marques liées au métaverse, la majorité d’entre elles n’ayant été déposées qu’au cours des deux derniers mois.

Alors que les médias d’État chinois mettent en garde contre les risques pour le métaverse, Alibaba a investi dans le centre d’expérience de réalité virtuelle hors ligne Sandbox VR et Tencent a demandé l’enregistrement des marques de « King Metaverse » et « Tianmei Metaverse ». Xiaomi a également investi dans la société de métaverse basée sur la réalité virtuelle, Sky Limit Entertainment, tandis que la société mère de TikTok, ByteDance, dépense 9 milliards de yuans (plus de 1,4 milliard de dollars) pour acquérir le fabricant de casques de réalité virtuelle Pico.

