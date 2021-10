La ligne d’assistance pour les personnes âgées enregistre plus de 3,39 lakh d’appels depuis mai

Plus d’hommes que de femmes ont contacté Elderline pour demander de l’aide.

La ligne d’assistance aux personnes âgées du gouvernement, Elderline, a reçu plus de 3,39 lakhs d’appels depuis mai, dont plus de 79 000 de l’Uttar Pradesh.

La ligne d’assistance nationale lancée par le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation en collaboration avec Tata Trusts vise à atteindre les personnes âgées à la recherche d’une assistance.

Parmi les États, le plus grand nombre d’appels a été reçu de l’Uttar Pradesh à 79 542, suivi de l’Uttarakhand à 54 432, de Telangana à 42 610, du Tamil Nadu à 27 708 et du Karnataka à 22 711.

Selon les données, 23 390 hommes ont appelé la ligne d’assistance tandis que le nombre s’élevait à 8 178 pour les femmes.

Les principales raisons de contacter la ligne d’assistance comprenaient le soutien Covid (13 496), la pension (8 952), les abus (1890), le soutien lié à la santé (1202), le sauvetage

(423) et les requêtes relatives aux maisons de retraite (632), selon les données.

Cependant, sur les 3 39 879 appels reçus depuis le 1er mai, jusqu’à 3 02 195 appels étaient des appels non réparables qui incluent des demandes non authentiques comme des appels importuns, des appels avec des demandes hors de portée pour les personnes non âgées, entre autres, selon les données partagée par le ministère de la justice sociale et de l’autonomisation.

Alors que sur 37 684 appels authentiques, 17 933 appels (47,59 %) étaient liés au soutien lié au COVID-19, aux informations sur la vaccination et aux services volontaires, entre autres.

Environ 11 209 appels (29,75 pour cent) recherchaient des conseils sur des sujets de conseil juridique, d’orientation pour la sécurité sociale et les questions liées aux retraites.

Pas moins de 5 550 appels (14,73 pour cent) recherchaient des informations comprenant des appels fournissant des détails sur les maisons de retraite, les soignants, les garderies, les hôpitaux, les médecins, entre autres.

Alors que 2 313 appels (6,14 pour cent) visaient à demander des interventions sur le terrain lorsque l’appelant cherchait de l’aide pour secourir une personne âgée sans abri ou prendre soin d’une personne âgée maltraitée.

Environ 679 appels (1,80 pour cent) ont également été reçus pour demander un soutien affectif où les appelants ont été conseillés.

Un responsable a déclaré que dans certains cas, ces appels étaient adressés à des professionnels de la santé mentale ayant une expérience en thérapie gériatrique et en conseil pour un soutien en personne.

Le responsable a déclaré que le modèle d’appel de la ligne d’assistance peut aider le gouvernement à lui donner une orientation pour les décisions politiques concernant les personnes âgées.

À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le vice-président Venkaiah Naidu a dédié Elderline à la nation et a salué l’aide apportée aux personnes âgées.

