La ligne de chaussures de luxe de Jeneba Barrie célèbre ses 3 ans d’activité ⋆ .

Jeneba Barrie et sa ligne de chaussures

*Jeneba Barrie, fondatrice de Chaussures Jeneba Barrie, une ligne de chaussures de luxe diversifiée et inclusive appartenant à une femme noire, célèbre ses 3 ans d’activité en août.

Jeneba a été initialement lancé en 2019 après avoir mené une campagne Kickstarter réussie. La société se consacre à redéfinir le sens des chaussures « nude » d’une ou deux nuances de beige à des couleurs qui correspondent réellement au teint de la peau du porteur. La définition traditionnelle du nu a été restrictive. En redéfinissant le sens, l’entreprise inclut des segments de la population qui ont été massivement exclus – les femmes de couleur.

La marque a depuis lancé sa collection Ama Loafer et la Black Collection 2020, après sa première collection d’escarpins classiques.

Les clients bénéficient de la livraison et des échanges gratuits, plus 25,00 $ pour leur premier achat avec l’inscription par e-mail. Des plans de paiement sont disponibles avec Klarna ou Shop Pay à la caisse. Des cartes-cadeaux sont également disponibles. Les clients peuvent ajouter leur nom à la liste d’attente pour les articles en rupture de stock. Un rabais de 15% est disponible pour ceux qui se joignent à la liste d’attente.

Femmes portant des chaussures Jeneba Barrie

Jeneba Barrie est la ligne de chaussures de luxe couleur chair la plus diversifiée et la plus inclusive dédiée à la redéfinition et à la révolution du sens des chaussures nude, du beige aux couleurs chair qui correspondent à la teinte du porteur. La société a été fondée en 2018 par son homonyme, Jeneba Barrie, avocate, épouse et mère de 3 garçons. Il existe 13 nuances et elles vont du ton pêche du rosé à la nuance enrichie de mélanine de la truffe de cacao.

Jeneba Barrie a figuré dans Vogue, Forbes, Harper’s Bazaar, Buzzfeed et d’autres médias.

Pour plus de détails sur l’entreprise et/ou pour effectuer un achat, visitez le site officiel à JenebaBarrie.com

source : Jeneba Barrie

