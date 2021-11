La ligne de chemin de fer Inde-Bangladesh devrait être achevée d’ici l’année prochaine ; détails ici

Le directeur de division a déclaré que les marchandises seront expédiées d’un pays à l’autre via le réseau, et plus tard, le service pourra également être utilisé par les personnes pour voyager.

Ligne de chemin de fer Inde-Bangladesh : La ligne ferroviaire très attendue Agartala-Akhaura, longue de 15,6 kilomètres, reliant la région nord-est de l’Inde au Bangladesh, devrait être achevée d’ici fin septembre 2022. Pour faire le point sur les travaux en cours pour la projet, qui a été repris en 2013 après que les deux pays ont signé un mémorandum, le directeur divisionnaire de Northeast Frontier Railways, JS Lakra, a visité vendredi le chantier de Nischintapur. Le directeur de division a déclaré que les marchandises seront expédiées d’un pays à l’autre via le réseau, et plus tard, le service pourra également être utilisé par les personnes pour voyager. Le projet ferroviaire reliera Gangasagar sous la subdivision d’Akhaura du district de Brahmanbaria du pays voisin à Nischintapur en Inde, et de là à la gare d’Agartala, selon un rapport de la PTI.

Nischintapur en Inde a un chantier de transbordement. C’est le premier dans la partie nord-est du pays, et les passagers en provenance du pays voisin, le Bangladesh y seraient débarqués. De plus, les marchandises entrantes seront déchargées à Nischintapur. Les travaux du projet ferroviaire du côté indien sont presque terminés. Du côté du Bangladesh, la construction du projet ferroviaire a repris après une longue interruption due au verrouillage induit par Covid, a déclaré un responsable d’IRCON International Limited dans le rapport.

Selon le responsable de l’IRCON, le ministère du Développement de la région du Nord-Est (DoNER) prend en charge le coût de la pose de la voie sur une distance de 5,46 kilomètres du côté indien, tandis que les frais de mise en place du tronçon ferroviaire de 10,6 kilomètres de long dans le pays voisin sont pris en charge par le ministère des Affaires étrangères, a ajouté le responsable. Une fois la liaison ferroviaire terminée, le coût et le temps seraient économisés en convoyant les marchandises. En outre, les machines lourdes entre la région du nord-est et l’étranger utilisant le réseau ferroviaire du Bangladesh ainsi que les ports en tant que parties prenantes n’auraient plus besoin de passer par Kolkata, a ajouté le responsable.

