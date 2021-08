La ligne de maquillage à 1004 $ de Valentino Beauty vaut-elle votre argent? Nous l’avons essayé

Rouge à lèvres rechargeable Rosso Valentino finition mate et satinée, 55 $:

Designer Valentino garavani a fait du rouge la couleur signature de la marque il y a longtemps, il n’était donc pas surprenant que sur 50 rouges à lèvres, il y en ait 18 dans la couleur pourpre ardent. Et chaque nuance de vermillon convient à une variété de tons de peau, ainsi qu’aux autres teintes de roses, prunes, coraux et nudes. Avec une gamme de nuances éblouissantes au choix, les rouges à lèvres sont disponibles en deux finitions : mat et satiné. La formule mate repose confortablement sur vos lèvres et ne sèche pas. De plus, les rouges à lèvres en satin glissent parfaitement et sont doux comme un oreiller sur votre moue. Le seul défaut (qui me brise le coeur) est l’emballage. Le produit est livré dans des tubes rechargeables, mais j’ai remarqué que l’étui n’arrêtait pas de surgir et de se tortiller, ce qui faisait que mon rouge à lèvres maculait partout.

Paillettes libres pour les lèvres et les joues Dream Dust, 32 $:

Pour ces jours, vous voulez ajouter un peu d’éclat. Le produit, au toucher léger, habillera vos lèvres et joues de sa teinte rosé champagne. Le pot de paillettes se distribue dans une petite brosse, ce qui le rend à la fois sans gâchis et sans tracas. Cependant, si vous prévoyez de manger et de boire, sachez qu’il s’en va facilement. Même si je ne me vois pas souvent porter ça, avec la Fashion Week à l’horizon, c’est peut-être la raison parfaite pour l’épousseter et se déguiser dans un maquillage flashy.