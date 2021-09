La ligne de pêche du Brexit explose alors que les chalutiers français menacent de couper les câbles électriques de Jersey | Politique | Nouvelles

in

Les ministres de Jersey et de Guernesey devraient annoncer aujourd’hui le nombre de licences délivrées aux pêcheurs français de Normandie et de Bretagne après des mois de querelles pour l’accès aux eaux de la Manche. 169 demandes d’autorisations définitives à Jersey et 168 à Guernesey attendent toujours d’être approuvées par les deux gouvernements britanniques de la dépendance de la Couronne.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique n’accordera des licences qu’à 12 des 47 navires français de moins de 12 m de long qui ont demandé à pêcher dans la zone de 6 à 12 milles au large des côtes britanniques.

Les ministres ont également délivré 105 autres licences pour les plus gros navires, portant le total à 1 700 bateaux.

Cela survient alors que des négociations cruciales ont eu lieu au cours des dernières semaines entre les responsables britanniques, jersiais, européens et français sur les droits de pêche post-Brexit dans la Manche.

Une période d’amnistie permettant aux navires français d’accéder sans entrave aux eaux de Jersey doit expirer demain – avant que de nouvelles mesures ne soient mises en place.

À partir de vendredi, les navires français doivent prouver qu’ils ont pêché dans les eaux de Jersey, sinon ils risquent de ne pas se voir délivrer de licences.

Le gouvernement de Jersey a déclaré que certains navires français avaient fourni suffisamment de preuves qu’ils avaient déjà pêché au large de l’île.

St Helier a déclaré que beaucoup devaient encore soumettre plus d’informations et ne se verraient accorder un permis temporaire que jusqu’au 31 janvier de l’année prochaine, tandis qu’un troisième groupe se verra complètement refuser des licences et devra cesser de pêcher dans les eaux britanniques.

On craint cependant que de nombreux bateaux de moins de 12 m de long ne puissent pas obtenir de permis en raison du manque de technologie de suivi par satellite, contrairement aux plus gros navires.

Les chefs de pêche ont également déclaré que certains pêcheurs étaient prêts à “couper les câbles d’alimentation électrique” des îles anglo-normandes sur la plage d’Armanville en Normandie.

La plage abrite le gros câble de 90 000 volts qui traverse le fond marin et alimente l’île de Jersey en électricité.

La France a également déclaré qu’elle était prête à activer des “mesures restrictives” si elle n’était pas d’accord avec l’attribution des licences, ce qui, selon les pêcheurs de Jersey, met en danger leur avenir.

La ministre de la Mer Annick Girardin a ajouté hier soir : “C’est un nouveau refus des Britanniques de mettre en œuvre les conditions de l’accord du Brexit malgré tout le travail entrepris ensemble.

“Je n’ai qu’un mot d’ordre : obtenir des permis définitifs pour nos pêcheurs comme le prévoit l’accord. La pêche française ne doit pas être prise en otage par les Britanniques à des fins politiques.”

Une source diplomatique parisienne a minimisé la coupure des câbles électriques mais a souligné : “Nous sommes à bout de souffle, des actions seront menées conformément à l’Accord de Commerce et de Coopération”.

Don Thompson, président de la Jersey Fishermen’s Association, a ajouté que si les 169 navires français étaient autorisés, cela dépasserait de loin la flotte locale, affirmant que seulement 70 d’entre eux avaient déjà pêché dans la région.

M. Thomspson a déclaré qu’il se sentait “assez déçu du résultat” et a ajouté: “(C’était) une chance de rééquilibrer, de voir une sorte d’équilibre entre la taille de la flotte de Jersey et le nombre de bateaux étrangers travaillant dans nos eaux.”

En réponse, Ian Gorst, ministre des Relations extérieures de Jersey, a déclaré qu’il espérait que la délivrance de permis temporaires parallèlement aux permis réguliers serait considérée comme non litigieuse.

M. Gorst a précisé: “Nous espérons que ce serait le cas, mais nous ne sommes pas naïfs.”

Concernant les licences britanniques, un porte-parole du gouvernement britannique a ajouté : « Le gouvernement a délivré cette année un grand nombre de licences aux navires de l’UE cherchant à pêcher dans notre zone économique exclusive (zone de 12 à 200 milles marins) et notre mer territoriale (6- zone de 12 milles marins).

« Notre approche a été raisonnable et pleinement conforme à nos engagements dans l’Accord de commerce et de coopération (ACT).

“Nous continuons à travailler avec la Commission et les autorités françaises et examinerons toute autre preuve fournie à l’appui des demandes de licence restantes.”