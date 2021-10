La ligne de taille inclusive de Bachelor Star Lauren Lane est confortable et mignonne

Nous avons interviewé Lauren Lane parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont de la propre collection de Lauren. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nous avons essayé d’imiter voie Laurenle style de (née Bushnell), depuis qu’elle est sortie de la limousine dans The Bachelor. La plupart du temps, lorsque nous recherchons nos styles préférés auprès de personnes aux yeux du public, ces prix peuvent étirer le budget. Cependant, Lauren vient de collaborer avec Kohl’s pour lancer la collection Lauren Lane x Sonoma Goods For Life, qui est une baisse de taille avec des tailles allant de XS à 5X avec des prix allant de 36 $ à 78 $. Dans une interview avec E! News, Lauren a déclaré: « Je voulais vraiment créer des pièces polyvalentes et réalisables et Kohl’s est une marque qui fait incroyablement bien ces deux choses. »

Elle a expliqué: « Cosy était définitivement un de mes objectifs. En tant que nouvelle maman, en particulier, je me retrouve à mettre le confort au-dessus de presque tout, donc je voulais vraiment créer des pièces confortables qui sont mignonnes, faciles à porter avec n’importe quelle garde-robe et qui ont fière allure sur tous types de corps. » Lauren a présenté ses pièces préférées, modelant les pièces avec sa famille et l’importance de fournir des options de taille.