La ligne de vêtements A Legend Of Zelda x BlackMilk sort la semaine prochaine

Image: BlackMilk

La marque de vêtements australienne BlackMilk a annoncé qu’elle lancera la semaine prochaine une toute nouvelle collection inspirée de la série The Legend of Zelda.

La gamme sera disponible à l’achat en ligne à partir de 7h AEST le mardi 12 octobre (c’est-à-dire 22h BST, 14h PT et 17h HE le lundi 11 octobre). Jusqu’à présent, seuls deux designs ont été dévoilés, mais nous pouvons nous attendre à voir des objets inspirés de six jeux Zelda au total dans la gamme finale :

Nous vous proposons une nouvelle collection inspirée d’une franchise de jeux vidéo bien-aimée. Avec des imprimés s’inspirant de six incroyables jeux The Legend of Zelda, nous avons du matériel adapté à vos aventures à Hyrule.

Images : BlackMilk

Avant la grande baisse de lundi prochain, BlackMilk partagera également un lookbook pour la collection à 13h AEST le 6 octobre, et un aperçu de la collection le 8 octobre. Vous pouvez vous inscrire pour être informé et rappelé de la mise en ligne de la collection sur le site de BlackMilk, où cela vous rapportera également des points My Nintendo et une chance de gagner des cadeaux BlackMilk.

Faites-nous savoir si vous garderez un œil sur cette nouvelle gamme avec un commentaire ci-dessous.