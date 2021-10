La ligne de vêtements de Stassie Karanikolaou nous a prêts à nous habiller à nouveau

Nous avons interviewé Stassie Karanikolaou parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont de la propre collection de Stassie. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Bien sûr, les sweats sont super et tout, mais rien ne vaut ce sentiment d’être habillé pour être impressionné. Quand tu as l’air bien, tu te sens bien, et c’est juste la motivation dont nous avons besoin parfois. Et c’est là que Stassi Karanikolaou vous mangez dedans. La sensation des réseaux sociaux vient de sortir sa première collection avec PrettyLittleThing, en disant à E! News : « C’était spécial pour moi de retourner m’habiller. C’est quelque chose que mes amis et moi aimons faire… s’habiller, passer du temps ensemble, passer un bon dîner. Donc pour moi, se rhabiller, c’est aussi reconnaître que nous pouvons à nouveau être entourés de nos amis et de notre famille et profiter de la compagnie les uns des autres. «

Nous sommes tous sur ce retour à s’habiller. Comme d’habitude, PrettyLittleThing est incroyablement abordable et inclut la taille, avec des pièces de Stassie allant de 0 à 26. Continuez à faire défiler pour voir notre interview exclusive avec Stassie, ses articles préférés de la collection, des suggestions de style et plus encore.