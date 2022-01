Le commentateur conservateur de Fox News, Tomi Lahren, a récemment annoncé une nouvelle ligne de vêtements « Freedom » comprenant des soutiens-gorge de sport, des leggings et d’autres équipements aux imprimés étoilés et aux motifs camouflés.

Cette nouvelle ligne de vêtements de loisirs patriotiques a un problème : rien n’est fabriqué aux États-Unis.

Juste après la sortie de la ligne, les critiques se sont précipitées et ont souligné que tous les vêtements « Freedom » étaient fabriqués en Chine.

Lahren et la PDG d’Alexo Athletica, Amy Robbins, ont déclaré qu’en fin de compte, la ligne « vise à être fabriquée en Amérique » et qu’elle « travaille dans ce sens », mais a cité les coûts de main-d’œuvre et les réglementations difficiles comme raisons de l’externalisation.

La déclaration de Robbins a déclaré: «En raison de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et des réglementations renforcées auxquelles de nombreux fabricants basés aux États-Unis sont confrontés, il ne nous restait que peu d’autre choix que de fabriquer à l’étranger pour commencer… Nous travaillons avec diligence pour ramener notre fabrication à la maison au aux États-Unis et travaille avec d’autres entreprises qui travaillent dur et qui sont fières de leur intégrité et de leur qualité. »

Comme de nombreux propriétaires de petites entreprises américaines, Alexo vise à être Made in America. Nous travaillons dans ce sens. Un message du PDG d’Alexo, Amy Robbins. pic.twitter.com/D09selTIpx – Tomi Lahren (@TomiLahren) 30 août 2019

Lahren a publié et indigné un article sur Instagram disant qu’elle était accusée d’être « trop » controversée « pour avoir une ligne d’athleisure ».

Lahren a déclaré que les critiques avaient déclaré que « les conservateurs devraient simplement s’en tenir à la politique et aux pom-pom girls de Trump », a déclaré Lahren, avec défi, « Ma réponse ? Regarde moi. Présentation de la gamme complète Freedom by Tomi Lahren by @alexoathletica disponible maintenant.

La ligne de vêtements semble principalement cibler les partisans conservateurs de Lahren, étant conçue, produite et promue avec Alexo Athleticwear, une marque mieux connue pour ce qu’on appelle le « pantalon de yoga à port dissimulé ».

Oui vraiment. Lahren a fait la promotion de ceux-ci et des autres équipements de la marque conçus avec la dissimulation d’auto-protection à l’esprit.

Lahren a fait la promotion de la ligne en insistant sur le fait qu’elle a été « exclue » du marché récent des vêtements de sport et cela l’a encouragée à créer cette ligne pour les personnes « fier d’être un Américain, fier de leur liberté, fier du pays où ils vivre dans. » Visant clairement une base conservatrice, elle dit que cette ligne est pour ceux qui «croient au deuxième amendement».

