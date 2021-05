La ligne des règles du Brexit atteint son point de rupture alors que le Premier ministre irlandais s’envole pour des discussions difficiles avec Boris Politique | Nouvelles

Le premier ministre rencontrera le chef de la République d’Irlande au manoir du Buckinghamshire pendant le déjeuner. Les discussions porteront sur les difficultés en Irlande du Nord concernant la mise en œuvre de l’accord sur le Brexit.

La violence a éclaté dans la province ces dernières semaines, les syndicalistes étant en colère contre l’impact du protocole d’Irlande du Nord.

Ils accusent l’introduction de contrôles douaniers sur les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord de placer une frontière à travers le Royaume-Uni.

Le mois dernier, des appels ont été lancés à MM. Johnson et Martin pour qu’ils se rencontrent pour tenter de désamorcer la situation.

Confirmant la réunion qui a lieu aujourd’hui, un porte-parole du Taoiseach a déclaré: “La réunion de midi, qui était prévue il y a quelque temps, devrait couvrir la réponse au COVID-19, un éventail de questions relatives à la paix et à la stabilité en Irlande du Nord et la relation anglo-irlandaise plus large. “

On craint que les flambées de violence ne mettent à rude épreuve la paix qui sévit en grande partie en Irlande du Nord depuis la signature de l’accord du Vendredi saint en 1998.

Les tensions entre le Royaume-Uni et l’UE au sujet du Brexit se sont intensifiées plus tôt cette année lorsque la Grande-Bretagne a prolongé unilatéralement le délai de grâce pour l’introduction de certains produits de six mois supplémentaires.

Les ministres ont déclaré que la décision était “temporaire et nécessaire” pour éviter les problèmes commerciaux avec l’Irlande du Nord.

L’UE a lancé une action en justice contre le Royaume-Uni pour cette décision, affirmant qu’elle enfreignait les termes de l’accord de retrait du Brexit.

Les eurocrates insistent sur le fait que le protocole doit être pleinement mis en œuvre.

M. Johnson espère profiter de la réunion pour aider le Premier ministre irlandais à persuader l’UE que le protocole ne peut pas durer dans sa forme actuelle.

«Je pense que nous devons réinitialiser la relation.

“J’ai dit très clairement à nos partenaires de l’Union européenne que la relation anglo-irlandaise est unique, historiquement enracinée”, a-t-il déclaré au Financial Times.

«Nous sommes tous les deux les gardiens conjoints de l’Accord du Vendredi saint et rien ne peut s’interposer entre nous pour nous assurer que nous travaillons ensemble de manière constructive.

“C’est notre but et notre objectif en tant que gouvernement – de maintenir une relation constructive avec la Grande-Bretagne.”

Les dames sont souvent utilisées par les premiers ministres pour accueillir des dirigeants étrangers et des dignitaires en visite pour des réunions.

Offerte au gouvernement en 1921, la résidence officielle a également été utilisée pour accueillir des jours de congé pour le Cabinet.

C’est notamment là que Theresa May a convoqué ses ministres en 2018 pour s’entendre sur ses propositions d’accord sur le Brexit.

Le soi-disant “plan Checkers” a fait face à une réaction violente de la part de ceux qui soutenaient le congé et a conduit à la démission de M. Johnson de son poste de ministre des Affaires étrangères.