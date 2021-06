La ligne du Brexit explose alors que le Royaume-Uni en colère s’apprête à abandonner le protocole avec la demande de l’UE pour Biden | Politique | Nouvelles

Signe que les pourparlers avec Bruxelles échouent sur la résolution de la crise en Irlande du Nord qui a conduit à des émeutes, une source gouvernementale de haut niveau a confirmé au Sunday Express que la patience à Londres était presque épuisée. Cela survient alors que le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a nommé un envoyé spécial à Washington pour aider à persuader le président américain Joe Biden que l’UE est déraisonnable et met en danger l’accord du Vendredi saint.

Une source proche de Lord Frost, qui est actuellement en pourparlers avec l’UE, a confirmé que les dispositions actuelles sur le protocole d’Irlande du Nord ne sont pas durables.

Le protocole a été mis en place pour garantir qu’un accord de sortie pourrait être conclu avec l’UE, mais a vu l’Ulster coupé du reste du Royaume-Uni avec une frontière virtuelle le long de la mer d’Irlande.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré : « Il est difficile de voir que la manière dont le Protocole fonctionne actuellement peut être maintenue longtemps. Les modèles commerciaux ont changé plus rapidement que nous ne le pensions.

« Le niveau de perturbations quotidiennes pour les entreprises est devenu une plaie courante. Et le déclenchement avorté par l’UE de l’article 16 sur les vaccins a changé la politique d’une manière que nous n’aurions jamais pu prévoir lorsque nous avons convenu du protocole. »

Certains fournisseurs en Grande-Bretagne commencent à arrêter d’envoyer leurs produits en Irlande du Nord car ils trouvent trop difficile et trop long de s’occuper de la paperasse.

Environ 98% de l’approvisionnement en médicaments de l’Irlande du Nord provient de Grande-Bretagne – et le gouvernement britannique a déclaré à Bruxelles que les contrôles qui empêchent la libre circulation des médicaments contre le cancer ou provoquent un détournement du commerce sont injustifiables.

Le gouvernement insiste sur la nécessité d’une véritable négociation avec l’UE qui produit de la flexibilité et le rétablissement d’un nouvel équilibre que toutes les parties considèrent comme protecteur de leurs intérêts.

La source gouvernementale de haut rang a ajouté : « Nous travaillons sans relâche pour résoudre ces problèmes et avons présenté un large éventail de solutions potentielles.

« En plus de deux itérations distinctes d’un programme de travail potentiel, destiné à servir de base à un travail conjoint Royaume-Uni-UE pour résoudre les problèmes en suspens avec le protocole, le Royaume-Uni a soumis plus d’une douzaine de documents d’orientation à l’UE pour définir les voies à suivre. sur des questions spécifiques. En revanche, l’UE a produit très peu de documents écrits.

Selon des sources, à plusieurs reprises, l’UE a promis des questions écrites sur des documents britanniques, puis a mis plusieurs semaines à le faire, sans ensuite suggérer quoi que ce soit en termes de solutions dans le cadre d’une tactique dilatoire.

Le gouvernement britannique a présenté des propositions pour un accord d’équivalence sur les produits pharmaceutiques, et un programme de négociants agréés, qui réduiraient la paperasserie et les contrôles, tout en maintenant une visibilité complète de la chaîne d’approvisionnement pour éviter tout risque pour le marché unique – pourtant l’UE a insisté sur un alignement dynamique à travers l’ensemble de ses règles agroalimentaires même pour entamer une conversation.

«Nous avons également proposé des dispositions sur mesure concernant les médicaments pour permettre aux médicaments testés ou fabriqués en Grande-Bretagne d’être vendus en Irlande du Nord – sans avoir besoin de nouveaux tests coûteux et fastidieux. Les habitants d’Irlande du Nord doivent avoir le même accès à la gamme complète de médicaments que ceux du reste du Royaume-Uni », a ajouté la source.

Parallèlement, M. Lewis a annoncé aujourd’hui la nomination d’un envoyé spécial aux États-Unis pour l’Irlande du Nord.

Trevor Ringland MBE sera le premier envoyé spécial des États-Unis sur l’Irlande du Nord et sera chargé de promouvoir les intérêts de l’Irlande du Nord à travers les États-Unis – au sein de l’administration, du Congrès et au sein de la communauté irlando-américaine.

En tant qu’envoyé spécial, M. Ringland sera également chargé de travailler avec des entreprises et des investisseurs américains ayant un intérêt pour l’Irlande du Nord afin de renforcer les liens établis et de soutenir le développement économique à long terme de l’Irlande du Nord.

M. Ringland est un avocat, un ancien international de rugby et un militant communautaire engagé. Il s’appuiera sur sa connaissance approfondie de la société et du contexte politique de l’Irlande du Nord pour soutenir son travail dans ce rôle, en utilisant ses relations avec la société civile et le secteur privé.

M. Lewis a déclaré : « Il s’agit d’une nouvelle nomination passionnante et reconnaît la relation unique de l’Irlande du Nord avec les États-Unis et son peuple. J’ai hâte de travailler avec Trevor pour exploiter toutes les opportunités qui se présentent. »