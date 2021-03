La ligne innovante Mi Mix de Xiaomi revient la semaine prochaine

Xiaomi a révélé que la ligne Mi Mix reviendrait dans le cadre de son événement du 29 mars.Les rumeurs et les images indiquent que cet appareil Mi Mix est un téléphone pliable.

La ligne Mi Mix de Xiaomi est l’une des lignes de smartphones les plus innovantes, mais nous n’avons pas vu de nouvel appareil depuis le Mi Mix Alpha à la fin de 2019. Et nous n’avons pas réellement vu une entrée disponible dans le commerce depuis le Mi Mix 3 de 2018 et au début Variante Mi Mix 3 5G de 2019.

Maintenant, Xiaomi a confirmé sur Weibo que son événement du 29 mars accueillera un Mi Mix. Consultez l’article et l’image traduits automatiquement ci-dessous.

On ne sait pas s’il s’agira d’un lancement complet du produit ou d’un aperçu limité du nouvel appareil Mi Mix. Nous supposons que c’est ce dernier basé sur la société disant qu’elle aura une «discussion» sur le nouveau produit. Alors à quoi devons-nous nous attendre?

Les rumeurs des derniers mois indiquent que le premier téléphone pliable de Xiaomi adopte la marque Mi Mix, avec de nombreuses images suggérant un design pliable. La photo de la personne dans le post Weibo ci-dessus semble plus conforme à cet écran pliable qu’à un écran de smartphone.

Xiaomi aura une dure bataille entre ses mains avec son premier pliable, car Samsung a réussi à livrer plusieurs téléphones pliables polis au cours de la dernière année. La marque chinoise surpasse généralement les autres en termes de prix, nous sommes donc impatients de savoir combien coûtera son premier appareil pliable.

Sinon, Xiaomi a également confirmé que les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra seront lancés lors de cet événement. Ainsi, ceux qui sont à la recherche de téléphones haut de gamme traditionnels voudront quand même garder un œil sur cet événement.