La ligne mince entre le nationalisme chrétien et le fascisme s’amenuise en 2021 en Amérique. Le nationalisme chrétien n’est pas un phénomène nouveau. « Le nationalisme chrétien faisait partie de notre cadre culturel depuis l’arrivée des colons, qui situaient ce qu’ils faisaient dans le sacré, comme faisant partie du plan de Dieu », a déclaré l’auteur Andrew Whitehead à Eliza Griswold du magazine The New Yorker. En mai, Griswold a écrit que « tout au long de l’histoire des États-Unis, une combinaison de christianisme et de patriotisme a souvent servi de cri de ralliement contre un ennemi commun. Et l’élection de Donald Trump « a intensifié certaines tensions du nationalisme chrétien », a écrit Griswold.

Lors d’un événement organisé le 14 novembre à l’église Cornerstone de John Hagee à San Antonio, au Texas, Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale en disgrâce de Trump et l’idole de nombreux nationalistes chrétiens et théoriciens du complot, a déclaré : « Si nous voulons avoir une nation sous Dieu , ce que nous devons, nous devons avoir une religion, une nation sous Dieu et une religion sous Dieu. On ne sait pas exactement comment Flynn a l’intention de se débarrasser des personnes dont la religion n’est pas la bienvenue.

Les nationalistes chrétiens croient que Dieu voulait que l’Amérique soit une nation chrétienne. Lorsque cette croyance est ajoutée à un ragoût de théories du complot, de nationalisme blanc et de soutien à la violence, le rôle de premier plan des nationalistes chrétiens dans l’insurrection du 6 janvier n’est pas surprenant.

Dans un article du site Web Religion in Public de février 2020 intitulé « Christian Nationalism Talks Religion, But Walks Fascism », les auteurs Samuel L. Perry et Andrew L. Whitehead ont écrit : « En termes simples, le nationalisme chrétien – une idéologie qui idéalise et prône une fusion du christianisme avec l’appartenance et la participation civiques américaines – est une forme naissante ou proto-fasciste. Pas de fascisme à part entière (encore), mais un complexe d’idéologies, d’identités et de valeurs apparemment religieuses qui pourraient potentiellement conduire au fascisme étant donné la bonne recette de ressources, d’opportunités politiques et d’une population acclimatée à ses idéaux sous-jacents.

Perry et Whitehead citent les travaux du philosophe de Yale Jason Stanley qui, dans son livre récent, How Fascism Works: The Politics of Us and Them, souligne les caractéristiques du fascisme, notamment :

* Une idéologie bâtie sur la référence à un passé mythique.

* Soutien populiste aux hommes forts démagogues.

* Une culture d’anti-intellectualisme, y compris des croyances anti-éducation et anti-science.

* Une idéologie qui considère les hiérarchies sociales comme normales et nécessaires.

* Idéalisation des familles patriarcales.

* Paix maintenue par des tactiques autoritaires de « loi et d’ordre ».

* Fortement pro-nativiste/anti-pluralisme.

* Fomente l’anxiété culturelle au sujet de la déviance sexuelle.

* Mentalité de victime omniprésente.

Tous ces attributs sont « vérifiés » dans la montée actuelle du nationalisme chrétien.

Les comparaisons du paysage politique actuel aux États-Unis avec les événements de l’Allemagne nazie peuvent être risquées, mais utiles. Le nouveau livre d’Annika Brockschmidt, Amerikas Gotteskrieger : Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet (traduit grossièrement par « America’s Godly Warriors : How Religious Right Endangers Democracy ») – publié à la mi-octobre en Allemagne – postule une relation entre le nationalisme chrétien aux États-Unis et la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30. Lorsqu’on lui a demandé par Andrew L. Seidel de Religion Dispatches, si elle pensait que « les analogies avec l’Allemagne des années 30 sont exagérées ? », elle a répondu : « Je ne pense pas qu’elles soient exagérées ».

Peu de temps après l’insurrection du 6 janvier, Tish Harrison Warren a écrit pour Christianisme aujourd’hui : « La responsabilité de la violence d’hier doit être en partie mise aux pieds de ces dirigeants évangéliques qui ont inauguré et applaudi la présidence de Trump. Il peut aussi malheureusement être déposé aux pieds de l’église américaine blanche plus largement. »

L’interview de Seidel avec Brockschmidt visait à mieux comprendre son commentaire selon lequel « le 6 janvier a aidé à plaider la cause des tendances fascistes dans le nationalisme chrétien ».

Comme le note Seidel, selon Brockschmidt, le mot Gotteskrieger « tel qu’il est utilisé dans la presse allemande, fait référence aux fondamentalistes islamiques et aux terroristes tels que les talibans et al-Qaïda. « Je n’affirme pas ce nom en leur nom, c’est le nom que les nationalistes chrétiens américains, en particulier les plus extrêmes, se donnent. »

« Les Allemands ont du mal à comprendre ce qui se passe aux États-Unis ; très probablement ne connaissent pas le mouvement fasciste local, et, dans un sens, comment pourraient-ils? Nous nous souvenons des États-Unis qui ont combattu les nazis », a déclaré Brockschmidt, auteur, journaliste et universitaire allemand.

Alors que le livre de Brockschmidt a déjà eu une deuxième impression en Allemagne, il n’a pas encore été publié en anglais.

Brockschmidt note que l’appel à un christianisme musclé ou militant, est un appel que nous avons beaucoup entendu de la droite religieuse au cours des dernières décennies. Elle a énuméré « plusieurs signaux, structures et caractéristiques du nationalisme chrétien américain qui se chevauchent de manière inquiétante avec le fascisme », y compris le « mythe d’un passé doré », qui appelle à un retour à « la façon dont le pays était alors qu’en fait c’est un version qui n’a jamais été. Il est utilisé pour diviser le pays entre nous et eux.

Il y a la diabolisation des hors-groupes comme les autres, ou « pas de vrais Américains ». Un autre marqueur est la vénération de « la loi et l’ordre, ce qui signifie en réalité être dur envers une certaine partie de la population, pas envers le crime ». Brockschmidt a mentionné d’autres « sifflets pour chiens utilisés pour attiser la peur, le ressentiment et la colère contre les groupes externes [in order] renforcer le sentiment d’unité de [the] en groupe. »

L’anti-intellectualisme est un autre facteur, tout comme la « création d’irréalité ou d’une réalité séparée ». Brockschmidt dit à Seidel parce que « QAnon est la version 2021 de l’accusation de diffamation ».

« La diffamation de sang fait référence à la fausse allégation selon laquelle les Juifs ont utilisé le sang d’enfants non juifs, généralement chrétiens, à des fins rituelles. Les nazis ont fait un usage efficace de la diffamation sanglante pour diaboliser les Juifs », selon le US Holocaust Memorial Museum. Brockschmidt dit: « Ce récit revient, est recyclé. »

« La violence a toujours fait partie du nationalisme chrétien », a déclaré Whitehead, sociologue et co-auteur de Taking America Back for God, à Eliza Griswold du magazine The New Yorker. « C’est juste que la nature de l’ennemi a changé. » Cette fois, comme les nationalistes chrétiens le précisent, l’ennemi n’est pas étranger, mais intérieur.

