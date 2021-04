La ligne offensive contribue à une priorité des Jets dans le repêchage de la NFL 2021 ⋆ .

Dans le cadre de l’aperçu du repêchage de la NFL 2021 du Post, nous examinons ce que les Jets pourraient faire à chaque position. Dimanche: ligne offensive

Les Jets sont sur le point de rédiger un autre quart-arrière au premier tour dans Zach Wilson de BYU. Vont-ils faire un meilleur travail pour le protéger qu’ils ne l’ont fait avec Sam Darnold? C’est maintenant la question qui plane sur cette franchise.

Les Jets se sentent bien au tacle avec Mekhi Becton et George Fant et ont été encouragés par la façon dont le centre Connor McGovern a terminé la saison. Ils ont l’impression qu’ils ont besoin de se mettre à niveau à la garde et n’ont pas été en mesure de le faire en libre arbitre.

L’un des prochains choix des Jets après avoir pris Wilson n ° 2 au classement général devrait être utilisé sur un garde. Alijah Vera-Tucker de l’USC est le meilleur gardien de ce repêchage, mais il est peut-être parti au moment où les Jets seront au compteur 23. Landon Dickerson et Alex Leatherwood de l’Alabama sont des possibilités au deuxième tour, tout comme l’Ohio State. Wyatt Davis et Jalen Mayfield du Michigan.

Alijah Vera-TuckerAP

Les Jets pourraient également dessiner un centre et le déplacer pour garder temporairement ou faire glisser McGovern pour garder. Les meilleurs centres de ce projet sont Creed Humphrey de l’Oklahoma, Josh Myers de l’état de l’Ohio et Quinn Meinerz du Wisconsin-Whitewater. Tous devraient être des choix du jour 2.

Meinerz a écrit le joueur Joe Douglas partout sur lui. Joueur de Division III, il a volé la vedette au Senior Bowl et a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleures compétitions. Capitaine d’équipe à Whitewater, il aurait du sens dans la troisième manche pour les Jets.