La ligne unique dans Bitcoin que tout le monde regarde dans Crypto Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin flirte actuellement avec une ligne de tendance à la baisse qui jusqu’à présent a limité toute nouvelle hausse. C’est aussi ce qui a conduit à la baisse importante et à la clôture trimestrielle historique.

Parce que tous les regards sont probablement tournés vers cette ligne de tendance majeure empêchant la crypto-monnaie la plus élevée d’atteindre de nouveaux sommets, toute réaction à ce niveau devrait être particulièrement notable. Voici un examen plus approfondi de la ligne de tendance et de ce qui pourrait arriver lorsqu’elle se brisera finalement.

Une ligne pourrait empêcher le prix du Bitcoin d’atteindre de nouveaux sommets historiques

Au fur et à mesure que cet article est tapé, l’urgence de publier est de plus en plus pressante, car le prix du Bitcoin franchit cette ligne de tendance en référence.

La ligne de tendance est ce qui a stoppé le rallye haussier de 2021 dans son élan, et une deuxième touche a provoqué un effondrement de 50% de la crypto. La troisième touche pourrait être le charme qui envoie la meilleure crypto-monnaie en tranches.

L’ensemble du marché surveille cette ligne de tendance | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Bitcoin a jusqu’à présent eu du mal à s’en sortir, mais la consolidation en dessous de la résistance est généralement haussière. La ligne de tendance pourrait également être la dernière chose qui empêche une variété de modèles de fond et de signaux de se confirmer.

BTCUSD Bull Flag Breakout a un objectif potentiel de près de 300 000 $

Désormais, seule une cassure de la ligne de tendance confirmerait un potentiel de renversement de bosse et de course et une formation de fond en coin qui s’élargit, mais cela pourrait confirmer un drapeau haussier potentiel à long terme dans Bitcoin.

Un drapeau de taureau se caractérise par un long « pôle » qui constitue une évasion écrasante de la résistance et un mouvement puissant des taureaux. Ces mouvements sont généralement accompagnés d’un volume élevé. Lorsque le mouvement atteint son apogée, un canal en pente descendante forme la composante « drapeau ».

Si la cassure du drapeau haussier est confirmée, l’objectif est proche de 300 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

L’action des prix en pente descendante donne aux ours l’indication qu’ils gagnent le combat, mais les taureaux continuent d’acheter à chaque plus bas et finissent par faire une autre surprise pour pousser les rendements à des résultats similaires. La cible d’un drapeau haussier est prise en mesurant la longueur du pôle et en l’appliquant à la cassure du drapeau sur la ligne de tendance supérieure.

Si c’est là que se situe actuellement le prix du Bitcoin, l’objectif du modèle serait de près de 300 000 $ par pièce. Il est intéressant de noter qu’en prenant simplement le dernier marché haussier et en le juxtaposant à partir du bas du marché baissier, il projetterait un pic de 325 000 $ par pièce, ou non loin de la cible de ce modèle potentiellement haussier.

Le drapeau de taureau de manuel pourrait éclater dans #Bitcoin pic.twitter.com/vdAAUqgzYJ – Tony « The Bull » Spilotro (@tonyspilotroBTC) 6 août 2021

