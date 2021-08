La Ligue 1, le pôle jeunesse des ligues majeures

in

08/03/2021 à 12:42 CEST

Daniel Guillen

La Ligue 1 est la compétition avec la moyenne d’âge la plus jeune des cinq ligues majeures du football européen avec un chiffre qui atteint 24,8 ans, au-dessus de la Bundesliga, avec 25,1 ans ; Serie A, avec 26,2 ans; la Premier League, avec 26,4 ans ; et LaLiga, avec 27,3 ans. En dehors des cinq premiers, le podium est complété par les ligues de Slovaquie (23,9), de Lettonie (24) et du Danemark (24).

La compétition française, qui est toujours suspect en raison de la tyrannie du PSG et du faible niveau du reste des clubs, est le tournoi national avec le plus grand potentiel pour la jeunesse des joueurs. Il y a eu beaucoup de grands joueurs qui sont sortis du pays français ces dernières années, comme Lenglet, Upamecano, Kanté, Fofana et un long etcetera..

A l’écart des ligues majeures, certaines comme la Bundesliga autrichienne (5e avec 24,1 ans), l’Eredivisie (6e avec 24,3 ans) ou la Jupiler Pro League (14e avec 24,7 ans) figurent au classement, où les grands clubs se sont également retrouvés. quelques joyaux du passé récent. Les derniers cas les plus notoires sont sans doute ceux de Frenkie De Jong Oui Matthijs de Ligt, de l’Ajax Amsterdam à Barcelone et la Juventus, respectivement.

LaLiga, à l’ancienne file d’attente

Le tournoi national espagnol se situe au bas de la moyenne d’âge des cinq ligues majeures avec une moyenne de 27,3 ans. Les équipes les plus jeunes sont Valence (25,3), Athletic Club (26,1) et FC Barcelone (26,3), tandis que d’autres équipements tels que Elche (29,1), Cadix (28,4) ou CA Osasuna (28,3) ils laissent le football espagnol loin du potentiel de la Ligue 1 ou de la Bundesliga.

LaLiga Santander, en fait, fait partie des compétitions avec une moyenne d’âge plus élevée en termes de football européen de première division. Seules les ligues de Saint-Marin (27,6) et d’Andorre (28,6) sont en retard au classement. Il en va de même avec LaLiga Smartbank : avec une moyenne d’âge de 26,9 ans, il se situe en avant-dernière position, devant les ligues galloise et maltaise.