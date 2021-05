La Ligue 1 mesure la valeur de la “ Coupe ” récoltée par le PSG

20/05/2021 à 19:05 CEST

Arnau Montserrat

La saison du PSG danser sur les limbes de l’échec. Pas même la Coupe de la Ligue heureuse pour le moment aux parisiens qui une année de plus a ajouté un échec en Europe. Le grand objectif, le rêve du cheikh, de Neymar, de l’entité entière, devra attendre encore un an. L’orejona résiste à accéder aux vitrines d’un PSG qui a aussi un problème en Ligue 1.

Ce sont des secondes, un match à faire et sans dépendre d’eux-mêmes. Perdre contre City en demi-finale de la Ligue des champions peut arriver. Perdre une ligue où la supériorité parisienne se comprend à chaque saison, ce serait le plus gros échec de l’année.

Lille a un point de marge et se rendra à Angers dimanche prochain à 21h00, en une journée unifiée. Le PSG, également à domicile, voit les visages avec le Brest. Les combinaisons pour gagner sont claires. Gagnez et Lille fait match nul ou perd. Match nul et Lille est vaincu.

La coupe n’est pas une consolation

La valeur de la victoire de mercredi dernier en finale de la Coupe de France sera mesurée par la Ligue 1. Gagner et clôturer la campagne par un doublé peut être considéré comme bon. Pratiquement une obligation. Mais si à 23 heures dimanche prochain, ce sont les dogues qui fêtent le titre de champion sur le terrain, la Coupe sera comme n’avoir rien gagné. Le titre le moins important n’empêchera personne de brûler.

On spécule même que Pochettino pourrait être très remis en question si le PSG ne remporte pas la Ligue 1. Et attention au carambole. Si l’Argentin est licencié, le banc du Real Madrid cherche, avec une sécurité pratiquement totale, un nouveau locataire. Mauricio a toujours été un souhait blanc mais leurs chemins ne se sont jamais croisés. Hypothèse.