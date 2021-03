La ligue anglaise a déjà son premier arbitre

30 mars 2021 à 15:39 CEST

Rebecca Welch prendra les commandes du match entre Harrogate et Port Vale en EFL League Two (quatrième catégorie) lundi prochain. Welch a déjà sifflé dans la WSL, qui est la super ligue féminine, et la finale de la coupe féminine d’Angleterre.

Dans le football masculin, jusqu’à présent, il a atteint le niveau de la Ligue nationale, qui est la cinquième catégorie. Mais maintenant, il va faire le saut vers ce qui est considéré comme la cour des grands.

« J’étais très contente du rendez-vous lui-même et puis j’ai réalisé que j’étais la première femme à arbitrer à ce niveau« , a déclaré Welch, 37 ans, originaire de Washington, dans le nord-est du pays.

Welch, très satisfaite de cette étape, a également partagé le sentiment que sa famille a: «Je suis très fier, tout comme ma famille & rdquor;.