La Ligue annonce des listes pour l’AFC et la NFC

Le NFL Pro Bowl est de retour. Après avoir annulé l’événement de l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, le Pro Bowl 2022 se tiendra à Las Vegas le 6 février au Allegiant Stadium, et les listes ont été annoncées cette semaine. Le match devait avoir lieu à Las Vegas l’année dernière, mais une fois annulé, la NFL a décidé d’apporter de gros changements.

« Même au milieu des changements sans précédent dans l’industrie du sport, nous sommes ravis de faire passer de nombreux composants emblématiques du Pro Bowl – qui deviendront virtuels dans Madden NFL 21 – en une nouvelle expérience innovante pour nos joueurs et fans. Nous restons déterminés à utiliser notre plate-forme Pro Bowl pour permettre aux fans de célébrer virtuellement les meilleurs joueurs du jeu », a déclaré Peter O’Reilly, NFL EVP of Club Business and Events, dans un communiqué de presse en novembre 2020. « Nos partenaires chez EA SPORTS et Verizon sont uniques positionné pour aider la NFL à rendre possible la transformation de cet événement de grande envergure du direct au virtuel, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour offrir cette expérience sans précédent aux fans. »

En ce qui concerne les joueurs participant au Pro Bowl de cette année, huit membres des Colts d’Indianapolis ont été sélectionnés pour le match des étoiles tandis que les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles en amènent six. Voici un aperçu de la liste complète du Pro Bowl.

Les quarts-arrière

(Photo : Julio Aguilar/.)

AFC

Justin Herbert, Chargers de Los Angeles

Patrick Mahomes, Chiefs de Kansas City

Lamar Jackson, Ravens de Baltimore

NFC

Aaron Rodgers, Packers de Green Bay

Tom Brady, Boucaniers de Tampa Bay

Kyler Murray, Cardinals de l’Arizona

précédentsuivant

Les porteurs de ballon

AFC

Jonathan Taylor, Colts d’Indianapolis

Nick Chubbô, Cleveland Browns

Joe Mixon, Bengals de Cincinnati

Patrick Ricard, Ravens de Baltimore (arrière)

NFC

Dalvin Cook, Vikings du Minnesota

James Conner, Cardinals de l’Arizona

Alvin Kamara, Saints de la Nouvelle-Orléans

Kyle Juszcyk, 49ers de San Francisco (arrière)

précédentsuivant

Reicevers larges et extrémités serrées

(Photo : Rob Carr/.)

AFC

Récepteurs larges

Tyreek Hill, les chefs de Kansas City

Ja’Marr Chase, Bengals de Cincinnati

Stefon Diggs, Bills de Buffalo

Keenan Allen, Chargers de Los Angeles

Extrémités serrées

Mark Andrews, Ravens de Baltimore

Travis Kelce, les chefs de Kansas City

NFC

Récepteurs larges

Cooper Kupp, Rams de Los Angeles

Davante Adams, Packers de Green Bay*

Justin Jefferson, Vikings du Minnesota

Deebo Samuel, 49ers de San Francisco

Extrémités serrées

George Kittle, 49ers de San Francisco

Kyle Pitts, Falcons d’Atlanta

précédentsuivant

Joueurs de lignes offensives

AFC

Rashawn Slater, Chargers de Los Angeles

Orlando Brown, Chiefs de Kansas City

Dion Dawkins, Buffalo Bills

Quenton Nelson, Colts d’Indianapolis

Joel Bitonio, Cleveland Browns

Wyatt Teller, Cleveland Browns

Corey Linsley, Chargers de Los Angeles

Ryan Kelly, Colts d’Indianapolis

NFC

Trent Williams, 49ers de San Francisco*

Tristan Wirfs, Boucaniers de Tampa Bay*

Tyron Smith, Cowboys de Dallas

Zack Martin, Cowboys de Dallas*

Brandon Scherff, équipe de football de Washington*

Ali Marpet, Boucaniers de Tampa Bay

Jason Kelce, Eagles de Philadelphie*

Ryan Jensen, Buccaneers de Tampa Bay

précédentsuivant

Joueurs de ligne défensifs

(Photo : Christian Petersen/.)

AFC

Myles Garrett, Cleveland Browns

Maxx Crosby, Raiders de Las Vegas

Trey Hendrickson, Bengals de Cincinnati

DeForest Buckner, Colts d’Indianapolis

Chris Jones, les chefs de Kansas City

Cameron Heyward, Steelers de Pittsburgh

NFC

Nick Bosa, 49ers de San Francisco

Brian Burns, Panthers de la Caroline

Cameron Jordan, Saints de la Nouvelle-Orléans

Aaron Donald, Rams de Los Angeles

Jonathan Allen, équipe de football de Washington

Kenny Clark, Packers de Green Bay

précédentsuivant

Secondeurs

AFC

TJ Watt, Steelers de Pittsburgh

Joey Bosa, Chargers de Los Angeles

Matt Judon, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Darius Leonard, Colts d’Indianapolis

Denzel Perryman, Raiders de Las Vegas

NFC

Chandler Jones, Cardinals de l’Arizona

Robert Quinn, les ours de Chicago

Shaquil Barrett, Boucaniers de Tampa Bay

Micah Parsons, Cowboys de Dallas

Bobby Wagner, Seahawks de Seattle

précédentsuivant

Secondaire

(Photo : Michael Allio/Icon Sportswire via .)

AFC

JC Jackson, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Xavien Howard, les dauphins de Miami

Denzel Ward, Cleveland Browns

Kenny Moore II, Colts d’Indianapolis

Kevin Byard, Titans du Tennessee*

Derwin James, Chargers de Los Angeles*

Tyrann Mathieu, Chiefs de Kansas City

NFC

Trevon Diggs, Cowboys de Dallas

Jalen Ramsey, Rams de Los Angeles

Darius Slay, Eagles de Philadelphie

Marshon Lattimore, Saints de la Nouvelle-Orléans

Quandre Diggs, Seahawks de Seattle*

Budda Baker, Cardinals de l’Arizona*

Harrison Smith, Vikings du Minnesota

précédentsuivant

Spécialistes

AFC

Placekicker

Justin Tucker, Ravens de Baltimore

Spécialiste des retours

Devin Duvernay, Ravens de Baltimore

Équipe spéciale

Matthew Slater, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Vivaneau long

Luke Rhodes, Colts d’Indianapolis

parieur

AJ Cole, Raiders de Las Vegas

NFC

Placekicker

Matt Gay, Rams de Los Angeles

Spécialiste des retours

Jakeem Grant, Bears de Chicago

Équipe spéciale

JT Gray, Saints de la Nouvelle-Orléans

Vivaneau long

Josh Harris, Falcons d’Atlanta

parieur

Bryan Anger, Cowboys de Dallas

précédent