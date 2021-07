La Ligue argentine démarre avec sept leaders

20/07/2021 à 6h27 CEST

. / Buenos Aires

le Godoy Cruz clôturé la première journée de la Ligue argentine ce lundi avec un victoire contre Banfield 2-1 et c’est devenu leader avec les six autres équipes qui a gagné dans les débuts : Estudiantes de La Plata, Lanús, Patronato, Newell’s, Colón et Huracán. L’équipe de Mendoza est tombée 1-0 en raison d’un but de Milton Caraglio dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Bruno Laws a marqué le 1-1 puis Rosario Central, qui jouait un peu mieux, a subi l’expulsion de Rodrigo Villagra. Godoy Cruz a profité de la supériorité numérique et Ezequiel Bullaude a pris la deuxième place à dix minutes de la fin.

Dans l’autre match joué ce lundi, le Centre de Cordoue de Santiago del Estero et le Banfield a fait match nul 1-1. Les joueurs de Banfield ont pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but de l’un de leurs joueurs les plus importants, le milieu de terrain Giuliano Galoppo. Milton Giménez, sur penalty, a marqué l’égalisation en fin de première mi-temps. Tango Giménez et le milieu de terrain de Drill Alejandro Cabrera ont dû quitter le terrain en raison d’une blessure. Cabrera n’était qu’à 14 minutes sur le terrain.

Résultats précédents

Le début du nouveau tournoi a enregistré le premier jour le défaite à domicile de River Plate contre Colón (1-2) et le match nul de Boca Juniors contre Unión à Santa Fe (1-1). La journée d’ouverture, qui n’a pas enregistré les triomphes des « cinq grands », a connu des tirages parmi les trois autres, avec des égalités de San Lorenzo (1-1 avec Arsenal), Racing Club (0-0 avec Vélez Sarsfield) et Independiente (0-0 avec Argentinos Juniors). Dans d’autres résultats exceptionnels depuis cette date initiale, le Lanús s’est imposé 4-2 contre l’Atlético Tucumán avec deux buts de José Sand, l’attaquant expérimenté de 41 ans, le L’ouragan a battu la défense et la justice 2-1 et le Les Old Boys de Newell ont battu Talleres de Córdoba 3-2.

Le nul de Boca, la défaite de River

Boca, avec une équipe pleine de remplaçants, a fait match nul 1-1 avec Unión. Agustín Obando a ouvert le score pour ‘Xeneize’ et Fernando Márquez a décrété l’égalité finale pour ‘Tatengue’ dans un duel intense dans lequel Miguel Ángel Russo, entraîneur de Boca, a conservé la plupart des partants pour le duel décisif de la série mardi prochain contre Mineiro en Belo Horizonte. Le match a vu les débuts de l’arrière gauche de 16 ans Valentín Barco, qui est devenu le quatrième plus jeune joueur de l’histoire du club.

River Plate est tombé 1-2 contre Colón au stade Monumental lors de sa présentation ce dimanche au tournoi, dans une chute qui a clôturé une semaine sans succès pour l’équipe de Marcelo Gallardo. Après un match nul (1-1) avec les Argentinos Juniors, également à domicile, en huitièmes de finale de la Copa Libertadores, le ‘Millonario’ a subi un revers face à Colón, le tenant du titre du dernier tournoi gaucho. Rodrigo Aliendro et le Colombien Yéiler Goez ont marqué pour l’équipe de Santa Fe, tandis que Matías Suárez, dans la dernière minute de jeu, a réduit pour les locaux.