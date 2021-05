La Ligue autorise déjà les premier et deuxième clubs à voyager sur des vols réguliers

05/05/2021 à 10:29 CEST

La Ligue ne cesse de mettre à jour le protocole d’action tant à l’entraînement que lors des matches qui est en vigueur depuis le retour de la compétition il y a un an après l’approbation du CSD et du ministère de la Santé. Des modifications qui se font face aux nouveaux scénarios de la pandémie et dont la dernière modification a été présentée la semaine dernière en Commission Déléguée de la Ligue pour la phase finale de la compétition en première et deuxième divisions.

Parmi ces changements par rapport au protocole précédent, il y a l’inclusion de tests antigéniques qu’il utilise depuis janvier dernier comme alternative à la PCR. Il y a quatre tests d’antigène tout au long de la semaine. Si un club souhaite continuer à utiliser le PCR, il doit être pris en charge par le club lui-même et il doit être communiqué à la Ligue.

Protocole d’action avec le test d’antigène

Le même protocole comprend un schéma dans lequel il précise les mécanismes d’action avec les antigènes. Si un positif apparaît, la PCR correspondante doit être effectuée pour confirmer si elle est positive ou négative.

S’il est indéterminé, le protocole établit un nouveau test antigénique avant lequel trois scénarios peuvent être présentés. Si ce nouveau test est positif, la PCR est utilisée. La même chose si elle est indéterminée. S’il est négatif, un autre test rapide d’antigène est effectué. Si ce troisième test est positif ou indéterminé, la PCR sera à nouveau utilisée. S’il est négatif, COVID est exclu. La même chose lorsque le premier test antigénique est négatif.

Le document indique clairement que Laliga continuera d’étudier et de surveiller tout type de test rapide qui est validé par les autorités sanitaires et qui permet la détection rapide et précoce du COVID.

Ils sont autorisés à voyager sur des vols réguliers

L’une des grandes nouveautés réside dans les déplacements puisque Laliga permet déjà de voyager sur des vols réguliers, et pas exclusivement en charter comme c’était la coutume jusqu’à présent. En cas d’utilisation de cette forme de déplacement, le service de restauration sera interdit, l’équipe devant fournir des bouteilles d’eau aux joueurs. De plus, la période de séjour dans le terminal doit être la plus courte possible et il n’est pas permis d’approcher des commerciaux dans les terminaux. Ces vols réguliers peuvent être utilisés tant que les trajets ne dépassent pas 450 kilomètres. Sinon, il doit continuer à être effectué sur un vol charter. L’utilisation de ces voyages réguliers, annule l’obligation de compensation par LaLiga aux clubs.

Par voie terrestre, la «charte» AVE est maintenue et aussi celle régulière où les clubs doivent louer des wagons complets, la restauration est également interdite.

Protocole pendant le match

Cette dernière mise à jour maintient l’interdiction de se changer avant le début des matchs dans les vestiaires du stade et pour la douche après. Ce n’est qu’en cas de force majeure que l’utilisation de ces douches peut être utilisée, par équipes de six personnes au maximum et la douche ne peut excéder cinq minutes. Le même protocole est maintenu concernant le temps de saut sur l’herbe, l’entraînement, le retrait du terrain, etc. Il en est de même pour la présence des médias dans les stades et dont l’extension entrera en vigueur dès le week-end prochain.