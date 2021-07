La Ligue de Quito élimine la Guilde et se rend en quarts de finale

21/07/2021 à 03h29 CEST

Ligue de Quito ce mardi qualifié pour les quarts de finale de la Copa Sudamericana de Fútbol en surmontant un score défavorable et battre la guilde 1-2 à Porto Alegre, où l’ancien entraîneur brésilien Luiz Felipe Scolari est revenu sur le banc. Le premier but du match a été inscrit à la 22e minute par l’équipe locale grâce à Image de balise Diego Souza, mais Jordy Alcivar il a marqué l’égalisation de l’équipe équatorienne à la 43e minute et un penalty a établi le retour à la 54e minute.Au match aller joué à Quito la semaine dernière, Gremio avait battu les Équatoriens 0-1.

L’ancien entraîneur du Brésil et du Portugal Luiz Felipe Scolari ‘Felipao’ portait un maillot de sport avec la phrase “Força Arce” (force d’Arce), en solidarité avec l’ancien équipe paraguayenne et entraîneur de Cerro Porteño dans son pays, Francisco Arce, qui a perdu un fils cette semaine dans un accident de la circulation. Arce était l’un des élèves de Felipao lorsque l’entraîneur a remporté la Copa Libertadores 1995 à la tête de la Guilde.

Malgré le départ impétueux des Équatoriens pour chercher à égaliser le score mondial, après la défaite 0-1 il y a une semaine à Quito, les premiers jeux dangereux ont été joués par la distribution locale avec Leo Pereira et Víctor Bobsín. Le score a été ouvert par Diego Souza à la 22e minute dans une combinaison avec Álisson et avec une tête précise. Avant la fin de la première mi-temps, l’arrière latéral Bruno Cortez a eu l’occasion d’étendre l’avance pour “Tricolor Gaúcho”, mais ce sont les visiteurs qui sont allés à la pause avec le match nul avec un but à la 43e minute de Jordy Alcívar, qui Il a profité d’une déconcentration de Vánderson et de l’expérimenté Pedro Geromel.

En seconde période, le Gremio est parti à la recherche de la victoire et Leo Pereira a eu une occasion claire à la 2e minute, lors du 47e match, en exigeant le gardien argentin-équatorien Adrián Gabbarini. Peu de temps après, dans un sanction ratifiée par la VAR Après une faute de Fernando Henrique sur Jhojan Julio, Alcívar a marqué le deuxième pour les résidents de Quito à la 54e minute, malgré le gardien local Gabriel Chapecó qui a touché le côté du tir.

Dans les dernières minutes, la Guilde a essayé bec et ongles de violer la défense visiteuse, mais l’approche de l’entraîneur argentin Pablo Marini a prévalu avec ordre et mérite. LDU, comme le club équatorien est également connu, attendra en quarts de finale le vainqueur de la clé entre le Brésilien Athletico Paranaense et le Colombien América de Cali, qui s’est défini ce mardi à Curitiba et auquel les locaux sont arrivés avec l’avantage de une victoire à l’extérieur par 0-1 dans la ville de Pereira.