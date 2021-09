La Ligue des Champions et l’iPhone 13 contribuent à battre le record de trafic Internet en Espagne : 705 Gbps | La technologie

C’est un fait impensable il y a quelques années à peine, mais hier, un nouveau record de trafic Internet a été battu en Espagne. Nous en avons déjà eu plusieurs depuis le premier confinement.

Nous savons tous que Internet est un réseau d’échange de données auquel des milliards d’appareils sont connectés. Mais en réalité, il existe une infrastructure complexe composée de différentes couches.

Pour accélérer la vitesse d’Internet, il existe des les points neutres ou points d’échange Internet. Ce sont des entreprises qui connectent certains fournisseurs d’accès Internet (FAI) à d’autres à haute vitesse, réduisant ainsi la latence et les pannes, entre autres avantages.

DE-CIX est le premier opérateur d’échange Internet au monde. Dans les 28 sites où elle est présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, la société propose des services d’interconnexion et de peering à plus de 2 200 opérateurs, FAI et réseaux de contenus dans plus de 100 pays.

DE-CIX a un point d’échange à Madrid, l’un des plus importants du sud de l’Europe, et un autre vient d’ouvrir à Barcelone.

Hier mardi 14 septembre, à 22h42, DE-CIX Madrid a battu le record de trafic Internet en Espagne, atteignant pour la première fois 705 Gbps.

Dans un communiqué, DE-CIX attribue ce record à trois facteurs : retour à la routine quotidienne, le match de Ligue des Champions entre FC Barcelone et Bayer Munich, et la présentation de l’iPhone 13.

Au cours de la dernière année, le trafic moyen a été de 511 Gbps. Il a augmenté de 68% depuis le début de la pandémie.

En août, il est tombé à 363 Gbps, parce que beaucoup de gens sont partis en vacances. Mais au cours des deux premières semaines d’août, il a commencé à croître, surtout le dimanche.

Le record battu hier 705 Gbit/s, il ne sera sûrement pas long à surmonter.

Selon Ivo Ivanov, PDG de DE-CIX International, « Actuellement, notre vie tourne autour d’Internet et la plupart des services que nous consommons dépendent d’Internet. La diffusion en continu d’événements sportifs, de jeux en ligne ou d’applications de travail à distance a une grande influence sur les données. les flux. “

Pour mettre ce record en perspective, il faut dire que le Point d’échange DE-CIX à Francfort, le plus grand du monde, a également battu hier un record, atteignant un incroyable 10,4 Tbit/s. C’est 14 fois plus de trafic qu’au point d’échange de Madrid.