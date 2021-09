La Ligue des champions fait du bruit

in

La Ligue des champions est de retour, tout comme Musa et Ryan. Il y a une discussion sur la défaite de Barcelone contre le Bayern au Camp Nou (04h15), les Young Boys de David Wagner battant Manchester United (14h29) et la démolition en quelque sorte mais pas tout à fait du RB Leipzig par Manchester City, avec Jack Grealish marquant à son premier match du tournoi (25:11). Il y a aussi des discussions sur la victoire de Liverpool sur Milan (30:07), Jude Bellingham étant à nouveau brillant (32:57) et le reste des matchs à partir du milieu de la semaine (38:21).

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

