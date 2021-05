La Ligue des champions féminine lance son propre hymne et son propre logo

17/05/2021

Activé à 16 h 44 CEST

.

La Ligue des champions féminine, conquise ce dimanche par le Barça en battant Chelsea 4-0, aura son propre hymne et son logo de la saison 2021-2022, dévoilés ce lundi par l’UEFA, dans le cadre de sa stratégie pour développer le football féminin et doubler la portée et valeur de ses compétitions phares d’ici 2024.

L’UEFA a souligné que “l’identité de la marque de l’UEFA Champions League reflète le caractère prestigieux, inspirant et progressiste d’une compétition composée des meilleures équipes féminines de clubs d’Europe”.

De son côté, l’hymne, qui sera interprété avant le début de chaque match pendant que les joueurs se forment, suit les mêmes principes que celui de la compétition masculine, chanté dans les trois langues officielles de l’UEFA – anglais, français et allemand – par le chœur de la radiodiffusion hollandaise (Groot Omroepkoor).

“Ce nouvel hymne représente le début de quelque chose de nouveau, la nouvelle Ligue des champions féminine de l’UEFA. Mais il est également représentatif de la croissance de tout un sport, il a donc une très grande signification”, a-t-elle déclaré. Nadinne Kessler, Responsable du football féminin de l’UEFA.

L’ancien footballeur allemand a indiqué que “c’est un symbole de tous les changements apportés pour cette compétition et il visualise vraiment le moment le plus important: le terrain, le stade quand il est plein de supporters et quand les joueurs sortent du tunnel, et c’est ce sur quoi nous devons tous nous concentrer. “

Kessler Il a souligné que la Ligue des champions féminine “est une compétition à part entière, sa propre configuration sportive et commerciale et sa propre spécificité”.

Conformément à la stratégie «Time for Action» de l’UEFA, la Ligue des champions féminine proposera un format plus compétitif, davantage d’équipes participantes, avec des itinéraires de qualification pour les champions et la ligue pour les premiers tours et une phase de groupes de 16 équipes suivie d’une phase à élimination directe.