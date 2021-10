La Ligue des champions pourrait déjà être une cause perdue

Trois défaites en trois matches, c’est le record actuel de l’AC Milan en Ligue des champions. Ils ont perdu 3-2 contre Liverpool lors du premier match. Même si la défaite était attendue à Anfield, Milan a certainement fait une belle performance. Ils sont ensuite tombés 2-1 face à l’Atletico Madrid dans un match rempli de controverse concernant les cartons rouges et les pénalités. Enfin, ils ont affronté Porto alors qu’ils étaient extrêmement en désavantage numérique et ont perdu 1-0. À ce rythme, surtout avec les meilleures équipes telles que Liverpool et l’Atletico dans le groupe, les huitièmes de finale de la Ligue des champions semblent être une cause perdue.

C’est décevant dans une certaine mesure, même si les attentes n’étaient pas très élevées car l’équipe est revenue à la compétition pour la première fois depuis 2014. Les joueurs acquièrent une expérience précieuse et plus de temps entre les matchs leur fera du bien au niveau national.

AC Milan : la course à la Ligue des champions est peut-être déjà terminée

La paille finale contre Porto

Milan a joué Porto au Portugal. Cela allait toujours être un match difficile, mais les visiteurs sont entrés dans le match assez chauds en Serie A. Cela étant dit, l’équipe a été complètement décimée. Mike Maignan, un gardien vedette, est absent pour le reste de 2021. Theo Hernandez, Brahim Diaz et Ante Rebic sont tous aux prises avec leurs propres coups. Franck Kessie a été suspendu en raison d’un carton rouge précoce contre l’Atletico.

Les joueurs qui jouent rarement pour Milan, tels que Ciprian Tătărușanu, Fode Ballo-Toure et Rade Krunic étaient des départs doués. Ce n’est pas idéal dans un match avec de sérieuses implications futures. L’équipe dans son ensemble, cependant, avait l’air plutôt démotivée et fatiguée. Ils n’ont perdu que par un but, mais ils n’ont jamais vraiment semblé dans le match.

Il est injuste de dire que Milan a abandonné la compétition, mais pas loin de dire que c’était à quoi cela ressemblait.

Un potentiel positif pour l’AC Milan

Tout d’abord, plusieurs joueurs milanais gagnent leurs premières minutes en Ligue des champions. Voyager à travers l’Europe et jouer dans des stades comme Anfield, Wanda Metropolitano et l’Estadio do Dragão est une expérience fantastique pour les joueurs.

De plus, l’effectif milanais est très jeune. Les pièces maîtresses telles que Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Sandro Tonali et bien d’autres ont toutes 24 ans ou moins. Ils quitteront la Ligue des champions affamés.

La saison de Serie A est jeune, mais Milan se retrouve en position de force pour remporter le Scudetto. Actuellement, ils sont à la deuxième place avec 22 points en huit matches. Cela équivaut à sept victoires et un nul, avec ce nul lors d’un match à l’extérieur à la Juventus. La seule équipe devant Milan est Napoli, qui a remporté chaque match, mais bien sûr, ce n’est pas tenable.

L’Inter Milan reste solide, même si ce n’est pas la même équipe que la saison dernière sans Achraf Hakimi et Romelu Lukaku. La Juventus est toujours une menace, mais a connu un début de saison difficile et est, bien sûr, sans Cristiano Ronaldo maintenant.

Lorsqu’il est en bonne santé, Milan est extrêmement talentueux et assez profond. Les jeunes joueurs montent en puissance, tandis que l’équipe compte des vétérans tels qu’Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic et Simon Kjaer. Ils ont de sérieuses chances de devenir champions de Serie A et se concentrer sur cela car leur seule compétition peut être la clé.

