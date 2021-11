La Ligue des champions recommence

Musa et Ryan terminent une autre semaine haletante de matchs de Ligue des champions à commencer par la victoire de Manchester City sur le PSG, qui les place en tête du groupe A. Ensuite, il y a le reste de l’action de mercredi, le cauchemar de Dortmund à Lisbonne, le vainqueur tardif de Milan, le merveilleux but de Thiago, et Ajax assurant la première place. Dans la partie 2, c’est mardi soir, avec Manchester United faisant des choses à Manchester United, un thriller de six buts entre Young Boys et Atalanta, le limogeage de la Juventus par Chelsea, et plus encore.

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS