« La Ligue des Nations nous apporte de bons souvenirs »

16/12/2021

Le à 20:59 CET

Luis Enrique Martinez, sélectionneur national, a assuré que la Ligue des Nations « C’est une compétition très excitante » qu’ils affrontent « très motivés » car c’est un tournoi qui rappelle de « très bons souvenirs » au vice-champion obtenu lors de la deuxième édition.

Dans des déclarations aux médias de l’équipe nationale espagnole après le tirage au sort, qui a vu le Portugal, la Suisse et la République tchèque comme rivaux dans le groupe A2, Luis Enrique a expliqué qu’avec le bon souvenir de la dernière édition, dans laquelle le Rouge était deuxième. , Il attend déjà avec impatience la compétition.

« La vérité est que c’est une compétition très excitante, avec toutes les équipes qui nous auraient touchés, il y aurait toujours des complications. Des trois qui nous ont affrontés à la fois le Portugal et la Suisse, nous les connaissons déjà, nous avons récemment joué contre eux. La République tchèque est une équipe dont on n’a pas eu cette fortune, ce qui est bien aussi, il n’y a que des encouragements. Nous sommes motivés et impatients de commencer une compétition qui nous rappelle de très bons souvenirs », a-t-il soutenu.

Il a insisté sur le fait qu’il connaît parfaitement les Portugais, qui a remporté des « choses » (titres) et l’équipe suisse, que l’Espagne a dû surmonter en Eurocup et « nous avons vu ce que cela a coûté et à quel point c’est difficile ».

« Ils ont changé d’entraîneur après l’Euro, avec lequel nous verrons sûrement des comportements différents », a poursuivi Luis Enrique, qui a expliqué que la République tchèque a été promue de Ligue B.

« C’est une compétition qui, surtout, se jouera dans un court laps de temps. Les six matchs se dérouleront entre juin et septembre, ce qui sera aussi un stimulant pour toutes les équipes », a ajouté l’entraîneur espagnol pour qui « Le fait de pouvoir accéder à un carré final est toujours très motivant. »

Luis Enrique pense que plus l’équipe espagnole a de possibilités d’affronter les meilleures équipes, plus elle aura d’options pour « grandir et acquérir de l’expérience », un fait qu’il considérait comme « vital » pour un jeune groupe comme le sien.

De même, il a estimé que « la grande réussite de cette compétition est d’avoir supprimé les matches amicaux, qui n’ont rien généré, voire peu de motivation pour les joueurs et les équipes nationales » et a ajouté que le suivi par le public et les audiences est montré. dans les deux premières éditions et la rendent « très attractive ».

« Pour nous, ce serait un énorme encouragement d’être à nouveau dans le dernier carré. Ce n’est pas facile car en fait je ne pense pas qu’il y ait une équipe qui ait répété. La saison précédente, le Portugal (champion de la première édition) n’a pas jouer le dernier. Ce serait très stimulant. et plus au vu de ce qui s’en vient pour tout le monde en novembre que de participer à une autre Coupe du monde », a-t-il ajouté.