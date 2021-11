La Ligue des Pétrodollars

Lorsque la Qatar Foundation a débarqué sur le maillot du FC Barcelone en septembre 2011, alors le sponsoring le mieux payé de l’histoire du football -30 millions d’euros par saison-, beaucoup se sont demandé pourquoi un pays aussi petit que le Qatar était prêt à investir autant d’argent dans sportive européenne. Quelques mois plus tôt, en décembre 2010, la candidature de l’émirat avait été retenue pour la célébration de la Coupe du monde 2022 devant les États-Unis avec pratiquement aucune infrastructure. Aujourd’hui, l’énorme polémique autour d’une Coupe du monde qui, pour la première fois de l’histoire, se tiendra à l’automne est déjà connue. Trafic de voix, achat de testaments et plus de 6 500 travailleurs morts sont quelques-unes des accusations que les chercheurs et Amnesty International elle-même dénoncent depuis que le Qatar a repris le tournoi.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Deux ans avant l’entrée triomphale du Qatar dans le monde du football, la famille royale d’Abou Dhabi – autre émirat du golfe Persique – avait racheté Manchester City pour 150 millions de livres. Plus d’une décennie plus tard, Cheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan a dépensé près de 1,5 milliard de dollars pour un conglomérat de football qui s’est développé à l’échelle mondiale, avec des clubs qu’il possède (New York, Melbourne et Troyes) et avec une participation dans l’actionnariat de Gérone. , le japonais Yokohama Marinos, l’uruguayen Montevideo City Torque, le chinois Sichuan Jiuniu, l’indien Mumbai City et le belge Lommel. Abu Dhabi, le plus grand émirat des sept qui composent les Émirats arabes unis, était en avance sur tous ses concurrents. En plus de racheter City, il a été pionnier et a organisé la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2009 et 2010 avant que le Qatar ne remporte la Coupe du monde des équipes nationales et décide de franchir le pas, en 2011, de racheter le Paris Saint-Germain. signé Leo Messi pour compléter son album de stickers et tenter, encore une fois, de remporter la Ligue des champions.

Les deux manœuvres, à la fois celle du Qatar et celle d’Abu Dhabi, répondent à certains objectifs qui, si certains sont communs, ont leurs différences. « Alors que le Qatar a géré les investissements à l’étranger comme un outil pour construire une marque de pays, dans le cas des Emirats, il y a une utilisation des investissements afin d’améliorer la compétitivité de la région », analyses pour Sport Dossier Xavier Ginesta, professeur de marketing sportif à l’Université de Vic-Universitat Central de Catalunya et auteur du livre La Disneyització del futbol (Eumo). « La question politique est plus floue à Abu Dhabi, mais ce sont des nuances. Au Qatar nous avons vu une stratégie claire de diplomatie publique à travers le sport, tandis qu’aux Emirats nous avons essayé de construire une marque de territoire à partir d’une logique plus économique, pour attirer les investissements, les talents et le tourisme « , commente-t-il.

LES PAYS DU GOLFE RECHERCHENT UNE INFLUENCE GÉOPOLITIQUE AVEC LEURS INVESTISSEMENTS DANS LE FOOTBALL

En Europe, les régimes politiques du golfe Persique sont mal vus. Les familles royales gouvernent le pays, il n’y a pas d’élections et donc pas de démocratie. Il n’y a pas non plus de liberté sexuelle ou d’expression telle que nous l’entendons sur le Vieux Continent, et la discrimination à l’égard des femmes continue d’être à l’ordre du jour. Par leurs investissements, pas seulement dans le sport, ces États tentent d’assainir leur image et de se positionner politiquement parmi les pays les plus influents du monde. «En termes politiques, nous parlons d’une marque de pays, d’un soft power, d’activités diplomatiques, de relations nationales, d’image et de réputation. Toutes ces choses sont liées dans les deux cas « , explique à l’expert Sport Dossier Eurasia Simon Chadwick, professeur d’économie géopolitique du sport à l’EMLyon Business School.

Newcastle, dernier club racheté par l’Arabie saoudite

| .

Dans ces pays, le football n’est pas un sport de consommation de masse. Les stades ne sont pas pleins et les titres ne sont pas célébrés en foule. Au milieu des années 2000, le Qatar a commencé son expansion en important des talents et a offert des retraites dorées aux footballeurs de la stature de Pep Guardiola et Fernando Hierro. Mais Emir Al Thani a rapidement amélioré la stratégie. En plus d’attirer des joueurs, le Qatar devait être physiquement en Europe pour avoir une réelle influence. « Le Qatar n’a pas caché sa volonté d’utiliser le football comme outil de positionnement géopolitique. Au PSG, il y a une structure pyramidale dirigé par Al Khelaïfi [amigo del emir y presidente de Qatar Sports Investment] où bon nombre des décisions qui sont prises ont un contexte politique « , explique Ginesta, qui la compare à Manchester City et son poids géostratégique plus faible en Europe : «Les décisions de développer City Football Group ont une logique économique. Cheikh Mansour ne considère la relation avec son conglomérat que du point de vue de la rentabilité ».

ET L’ARABIE SAOUDITE APPARAÎT

En los últimos años, el país más restrictivo del golfo Pérsico ya había puesto un pie en el deporte europeo albergando torneos oficiales de poca trascendencia como la Supercoppa italiana o la misma Supercopa de España, que repetirá sede y formato de semifinales y final este próximo mes de janvier. Mais le 7 octobre dernier, le Fonds d’investissement public saoudien a suivi les traces de ses voisins et a clôturé le rachat de Newcastle United, une opération très célébrée par les fans des ‘Magpies’ mais en même temps critiquée pour l’origine de l’argent. Le propriétaire de Newcastle est désormais Mohammed bin Salman, le prince héritier, l’une des grandes fortunes de la planète avec plus de 320 000 millions et un homme accusé à plusieurs reprises de violer les droits de l’homme. Sans l’imaginer, Newcastle est devenu le club le plus riche du monde. La capitale de Bin Salman multiplie par onze la richesse de Cheikh Mansour, le « patron » de Manchester City.

Les cheikhs, de plus en plus présents dans le football européen

| .

L’Arabie saoudite veut également avoir du poids dans les grandes décisions au niveau géopolitique. Il veut être là où tout le monde est, avoir son mot à dire dans la cuisine. « Il y a une certaine continuité avec ce qu’a fait le Qatar. Voyant ce qu’il fait dans le domaine du sport, il entretient une stratégie de blanchiment, car visiblement l’Arabie saoudite a beaucoup de problèmes pour légitimer son régime. Il y a un usage très évident du sport »dit Xavier Ginesta. « L’Arabie saoudite n’a rien fait jusqu’à présent. Il n’a aucune influence politique, il n’a aucune position stratégique, il n’a aucun impact sur les décisions commerciales, il n’a aucune entrée dans le football européen »dit Chadwick. « Il veut avoir une place, comme le Qatar et Abu Dhabi, mais il est en retard pour la fête. Il y a un désavantage stratégique clair, puisque les autres pays ont beaucoup de poids non seulement dans l’UEFA, mais dans d’autres confédérations », précise le professeur d’EMLyon. L’expert Eurasie estime qu’il faut attendre plusieurs années pour évaluer si l’investissement dans Newcastle United peut être couronné de succès : « Nous ne pouvons pas encore dire comment le pari va aller. Il nous faut environ trois ou cinq ans pour comprendre quel est leur plan, c’est difficile à prévoir ».