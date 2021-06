La Ligue Ellas débutera le 4 septembre

29/06/2021 à 12:41 CEST

À partir de la saison prochaine, la Primera Iberdrola jusqu’à présent sera renommée Ils liguent Oui commencera le 4 septembre et se terminera le 15 mai l’année prochaine, selon les dates confirmées par la Fédération espagnole de football (RFEF) pour la saison 2021-2022 au cours de laquelle la finale de la Copa de la Reina aura lieu le 29 mai.

Le calendrier rendu public ce mardi prévoit que la Supercoupe d’Espagne aura lieu du 19 au 23 janvier 2022 et que l’équipe espagnole dispute son premier match de qualification pour la Coupe du monde 2023 le 16 septembre contre les îles Féroé.

La catégorie la plus élevée du football féminin il se jouera avec un seul groupe de 16 équipes, dont les deux nouveaux promus, Villarreal et Alavés. Les descendants de cette année, Logroño, Santa Teresa, Espanyol et Deportivo Abanca, participeront à la ligue Iberdrola Challenge, qui débutera également le 4 septembre et comprendra 32 équipes réparties en deux groupes de 16.

La RFEF a confirmé que pour la saison suivante, 2022-2023, il y aura des changements pour que 14 équipes soient dans la première catégorie et non les 16 qu’il y aura la prochaine campagne. Aussi dans la deuxième RFEF, il y aura un seul groupe de 16 équipes Oui une nouvelle division se formera, la Troisième RFEF, dans laquelle 32 clubs répartis en deux groupes de 16 s’affronteront.

Finalement, le First National passera d’être structuré en 7 groupes de 14, à la saison 2021/2022, à 6 groupes de 16 à la saison 2022/2023.