La saison 2021-22 de la Ligue Endesa, la catégorie la plus élevée du basket espagnol, débutera le week-end des 18 et 19 septembre, selon le calendrier approuvé par l’Assemblée générale de l’Association des clubs de basket-ball, qui a admis Breogán de Lugo, récemment promu, comme nouveau partenaire.

Les clubs ACB ont tenu pour la première fois leur Assemblée Générale Ordinaire au siège du Conseil Supérieur du Sport (CSD) qui a annoncé un plan d’aide de 8 millions d’euros pour pallier l’absence du public en raison de la pandémie de coronavirus et les dépenses liées aux tests de détection du covid-19.

La réunion a approuvé l’incorporation de Breogán, l’équipe promue cette saison du LEB Oro, en tant que partenaire de l’ACB, dans une campagne dans laquelle il n’y a qu’une seule promotion et il y a deux relégations (Estudiantes et Gipuzkoa Basket) pour redevenir une compétition de 18 clubs au lieu des 19 de l’année précédente.

Antonio Martín, reconnaissant à la CDD

Le président de l’ACB, Antonio Martín, a remercié le CSD, représenté en son président José Manuel Franco et son directeur général Albert Soler « pour l’invitation à accueillir l’Assemblée à leur siège comme la sensibilité dont ils ont fait preuve avec les clubs », selon l’ACB dans son communiqué.

La Ligue Endesa 2021-22 débutera les 18 et 19 septembre ; le premier tour se terminera les 8 et 9 janvier ; et la fin de la phase régulière aura lieu les 14 et 15 mai. Les « éliminatoires » pour le titre, qui récupérera le format de trois matchs en quarts de finale et en demi-finale, et la finale au meilleur des cinq, se dérouleront entre le 17 mai et le 25 juin. La Copa del Rey se jouera du 17 au 20 février.

Le week-end précédent, les 11 et 12 septembre, se jouera la Super Coupe d’Endesa, dans laquelle le Barça sera en sécurité en tant que champion de la Ligue et de la Coupe, le Real Madrid en tant que champion de la Supercoupe de l’année précédente et les deux autres places pourraient inclure le troisième de la Ligue (Lenovo Tenerife) et l’hôte du tournoi, dont il n’a pas encore été annoncé quel sera le siège.

