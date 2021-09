La Ligue Endesa 2021-22, sur scène

in

Trois mois après le passage du Barça sur le Real Madrid avec le meilleur Mirotic de ces derniers temps, le nouvel exercice a commencé ce mardi à Madrid avec un gala insouciant et avec les blaugranas comme candidats fermes dans un concours passionnant

Le FC Barcelone débutera le 19 septembre au Palau contre UCAM Murcia la défense de son titre dans une Ligue Endesa 2021-22 qui a été présentée hier avec un magnifique spectacle qui a eu lieu au siège de la société à Madrid.

Personne ne manquait

Capitaine Pierre Oriola était le représentant du Barça dans un Gala où les 17 autres équipes du tournoi étaient également présentes avec l’ancien Blaugrana Adam Hanga tel que choisi par le Real Madrid.

La liste a été complétée par le vétéran Rafa Martínez (BAXI Manresa), Dejan Todorovic (Lenovo Tenerife), Tadas Sedekerskis (Baskonia), Vitor Benite (Inherit San Pablo Burgos), Guillem Vives (Joventut), Darío Brizuela (Unicaja), Babatunde Olumuyiwa ( Mora-Banc Andorra), Augusto Lima (UCAM Murcia), Dino Radoncic (Casademont Saragosse), Albert Oliver à 43 ans (Monbus Obradoiro), Osas Ehigiator (Urbas Fuenlabrada), Pepe Pozas (Coosur Real Betis), Ángel Delgado (Bilbao Basket) y Sergi Quintela del recién ascendido Río Breogán, mientras que Jasiel Rivero (Valencia Basket) y Dylan Ennis (Herbalife Gran Canaria) lo hicieron en une vidéo.

Antonio Martín (président de l’ACB) et José Bogas (PDG d’Endesa) ils ont dirigé la représentation institutionnelle dans un acte dirigé par Fran Fermoso, Sara Giménez et les anciens joueurs Amaya Valdemoro et le grand Sitapha Savané.

L’événement était le point de départ pour une nouvelle édition du tournoi de la ligueBien que la Super Coupe Endesa arrivera en premier, qui se jouera ce week-end à Santiago Martín de Tenerife avec les deux demi-finales samedi (Barça-Valencia Basket et Lenovo Tenerife-Real Madrid) et la finale le 12-S.

Casse le!

Avec beaucoup d’humour et sur un ton très joyeux, tous les participants ont fait passer un message très clair en pensant avant tout au grand héritage du basket espagnol, les fans : « On est prêts à le casser ! & Rdquor;

Parmi toutes les anecdotes que l’après-midi a laissé derrière lui, le ‘tueur’ Benite et Lima ont fait un duo avec une guitare au rythme des applaudissements du reste des joueurs, un concours de tir des plus variés dans lequel Sederkerskis a passé le match à marquer un gâteau dans un panier, ou Pozas, Delgado et Oliver se “se sélectionnent” avec les présentateurs dans un “Quiz”.

Les fans

Antonio Martín a souligné que les joueurs « sont la raison pour laquelle nous avons des spectateurs. Il y a beaucoup de talent ici et au vu des équipes qui se sont formées, il est clair que cette saison sera très compétitive & rdquor ;.

Le président de l’ACB a souligné la grande importance de l’union avec Endesa: « Ce n’est pas un accord commercial, C’est une relation dans laquelle nous avons beaucoup à faire ensemble et aussi de nombreux objectifs communs & rdquor ;.

« Le retour des fans est l’une des nouvelles les plus attendues. Les diffusions et les réseaux sociaux ont suivi, mais le public est l’élément vital de la compétition. Dix ans, ce n’est pas un hasard. Notre collaboration avec l’ACB va bien au-delà d’un parrainage & rdquor;, a déclaré Bogas.

Deux légendes

Il était également temps de donner un grand applaudissement à deux référents de la Ligue Endesa qui viennent de raccrocher leurs chaussures : Carlos Cabezas et Felipe Reyes.

Il est déjà ex-base de Malaga Il a dit qu’il se sentait “très fier de la carrière que j’ai eue, mais surtout des années que j’ai consacrées à cette ligue & rdquor;. De son côté, l’ex-Madridista a admis que « pendant l’été je n’ai rien pensé au basket. J’ai apprécié ma famille et mes enfants et je ne me suis pas inquiété de ce que j’ai fait au cours des 23 dernières années de ma vie.

Le Supermanager est de retour

Parallèlement au retour de la Ligue Endesa le troisième week-end de septembre le ‘Supermanager ACB’ revient également, le jeu qui ravit chaque saison les fans et encourage les compétitions de groupe dans les ligues privées.

Dès le départ, les plus recherchés à chaque poste sont l’ancien gardien bleu Marcelino Huertas (Lenovo Tenerife) avec 680 000 euros, l’attaquant lituanien Rokas Giedraitis (Baskonia) avec 665 000 et Centre géorgien Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife) avec 1 000 000 (le plus cher du jeu). Le plus coté du Barça est Nikola Mirotic avec 790 000.