La ligue est muette sur Astudillo et la bagarre entre Caribes vs Cardenales

Nous allons analyser le silence de la LVBP sur l’affaire Willians Astudillo et la rixe entre Caribes de Anzoátegui vs Cardenales de Lara.

Après avoir vu les terribles événements qui ont eu lieu dans la bagarre qui a éclaté dans le match entre Caribes de Anzoátegui contre Cardenales de Lara dans la ville de Barquisimeto vendredi, où le grand leader était Willians Astudillo, la LVBP n’a fait aucune déclaration en Ceci concerne.

Il faut se rappeler que dans ce match, il était au sommet de la neuvième manche avec les Orientaux sur le tableau 3-2, il y avait un retrait sur le tableau, deux hommes sur la base pour la tribu et Tomás Telis était au bâton, tandis que le lanceur des oiseaux rouges était Luis Madero.

Eh bien, Madero a frappé fort Telis et immédiatement il y a eu une gigantesque bagarre entre les joueurs des Caraïbes et des Cardinals.

Dans ce tumulte, Astudillo est apparu de nulle part et a frappé Madero, où il l’a frappé avec sa main directement au visage, où il s’est effondré sur le sol, mais ce geste a suscité un grand rejet parmi les fans, donc une grande sanction est attendue pour la tortue, mais plus que toute la déclaration de la LVBP.

Quand la LVBP se prononcera-t-elle ?

La règle qui régit ce type de conduite des acteurs de la LVBP est le Code d’Ethique et de Discipline, qui établit en ses articles 34 et suivants quelle est la procédure sûre, où le président de la LVBP doit être informé du fait et de là , ils aviseront les parties concernées du fait, de sorte que dans les quarante (48) heures suivant la notification, elles présenteront une réponse écrite au Conseil d’administration de la LVBP, laquelle devra contenir les allégations et preuves à l’appui de leur défense, si tel est le cas.

Mais en pratique la LVBP a un email ou si c’est du même Operations Manager, comment va Mr. Amador Montes, ça marche aussi puisqu’il le reçoit et c’est lui qui se charge de notifier les personnes qui composent le Conseil d’Administration Directeurs de la Ligue.

Très probablement, les arbitres ont envoyé leur rapport et sur la base de celui-ci et des vidéos, l’instance disciplinaire de la LVBP informera les équipes et les personnes impliquées par courrier, afin qu’elles puissent se défendre dans les 48 heures déjà mentionnées et sur ce un décision sera établie.

Si les e-mails ont été envoyés au cours du week-end, il est probable que demain ou mardi nous aurons une déclaration de la LVBP sur ce qui s’est passé à Barquisimeto.

La même chose se lèvera et nous verrons, en espérant que ce type de spectacle embarrassant ne se reproduise plus dans le bal vénézuélien.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada.