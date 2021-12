La Ligue Europa est-elle l’ancienne Coupe de l’UEFA ?

07/12/2021 à 19:54 CET

La Ligue Europa est la deuxième compétition continentale par excellence après la Ligue des champions de l’UEFA, l’un des meilleurs tournois de niveau club. Dans un nouveau format et un nom mis à jour, Séville est le club le plus primé avec un total de six titres : ils ont remporté les éditions de 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020.

Jusque-là, la compétition avait une dénomination de Coupe UEFA et sa première édition remonte à la saison 1971/72. À l’origine, la finale de chaque compétition se jouait en double, chose qui a été éradiquée en 1996/97, lorsqu’elle a été organisée en un seul match avec un lieu assigné par défaut..

Jusqu’en 2021, il y a eu un total de 47 éditions au total : 38 de Coupe UEFA et neuf de Ligue Europa. L’équipe de Séville, désormais dirigée par Julen Lopetegui, est en tête de liste avec respectivement deux et quatre, devant l’Atlético de Madrid (4), la Juventus, l’Inter Milan et Liverpool (3).

Villarreal, le dernier champion

Le précédent le plus récent est le titre d’Unai Emery à Villarreal : les Castellón ont battu Manchester United lors d’une séance de tirs au but historique au cours de laquelle un total de 23 tirs ont été tirés à 11 mètres.. Les Groguet ont remporté le premier titre européen de l’histoire de leur club.

Villarreal a réussi, après avoir brisé les pronostics de la finale, rejoignez Séville, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et Valence comme les équipes espagnoles qui ont au moins un titre à leur palmarès. Les jaunes entrent dans le même échelon que des clubs comme Bayern, Naples, Ajax, Chelsea ou Manchester United.