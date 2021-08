La Ligue française explique pourquoi elle a soutenu la reprise de Nice-Marseille

in

23/08/2021 à 19:32 CEST

Au milieu d’un carrefour d’accusations entre les adresses de Nice et de l’Olympique de Marseille, la Ligue française de football (LFP) a précisé ce lundi qu’elle soutenait la reprise du match de championnat controversé entre les deux clubs en raison de l’approbation donnée par la délégation du gouvernement français.

Correspondant à la troisième journée de Ligue, le match disputé à l’Allianz de Nice il a fini par être suspendu En raison du désistement de Marseille qui considérait que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies en raison de l’envahissement du terrain par les supporters.

Nice a gagné 1-0 et s’est positionné contre la suspension. Cependant, le retrait de Marseille peut vous coûter tous les trois points.

“La décision de reprendre la rencontre a été prise, au sein de la cellule de crise ouverte, par le Préfet (délégué du gouvernement) des Alpes-Maritimes pour garantir l’ordre public et la sécurité des 32 000 spectateurs présents dans le stade. La LFP a soutenu cette décision du gouvernement, comme elle le fait toujours“, a indiqué l’agence.

La Ligue française a convoqué les deux clubs à la réunion de la commission de discipline mercredi 25 août, au cours de laquelle ils étudieront les “incidents graves” survenus.

“La LFP condamne fermement les violences survenues lors du match entre Nice et l’Olympique de Marseille”, a déclaré la Ligue, dans le deuxième communiqué publié sur les incidents.

Dans le même temps, le parquet français a ordonné une enquête sur l’invasion. Les fans impliqués risquent une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et une amende de 45 000 euros.

L’épisode a choqué la France, dont la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a prévenu qu'”une ligne rouge a été franchie” pour laquelle il faudra des sanctions.

Des bouteilles en plastique ont été lancées sur des joueurs de l’OM par des supporters ultras depuis la Tribune Sud du stade de Nice jusqu’à ce que l’une d’entre elles frappe l’international français Dimitri Payet, qui l’a renvoyée dans les tribunes.

À partir de là, de nombreux fans locaux ont sauté sur le terrain, malgré les efforts du personnel de sécurité pour les contenir, avec l’intention de s’en prendre aux joueurs marseillais.

Les joueurs et le personnel des deux équipes ont été impliqués dans la mêlée et le match a été suspendu pendant plus d’une heure.