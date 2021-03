La Ligue internationale de natation disputera sa troisième saison en 2021

25/03/2021 à 17:19 CET

La Ligue internationale de natation a commencé à planifier sa troisième saison en 2021, qui sera développé en trois phases.

À partir de la fin août, la première phase, également connue sous le nom de saison régulière, verra les 10 clubs de l’ISL. en compétition pendant environ six semaines, dans un cadre similaire à la bulle de la saison 2 de l’ISL à Budapest.

Cela sera suivi d’une phase de barrages de trois semaines en novembre, réunissant les huit meilleurs clubs de l’ISL pour se disputer l’une des quatre places de la finale de l’ISL. La Grande Finale ISL aura lieu fin décembre, lorsque les champions ISL 2021 seront couronnés.

L’ISL est actuellement en train de sélectionner les sites pour la troisième saison, avec des discussions avec des villes d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Le fondateur de l’ISL, Konstantin Grigorishin, a déclaré: «Avec la saison 2020, nous avons montré au monde du sport que la Ligue internationale de natation est un produit fantastique de« divertissement sportif ». Nos athlètes, entraîneurs et PDG ont présenté un spectacle fantastique à Budapest. , amplifiée par une production inégalée dans le monde de la natation, a fait prendre conscience au monde du sport. L’ISL est là pour rester. «

Les dix clubs ISL qui ont concouru lors de la deuxième saison le feront à nouveau lors de la troisième saison: Aqua Centurions, Energy Standard (champions de la première saison ISL – 2019), Iron et London Roar, basés en Europe, seront rejoints par leur nord-américain. homologues, les Cali Condors (champions de la seconde

Saison ISL – 2020), DC Trident, LA Current, NY Breakers et Toronto Titans, ainsi que le Tokyo Frog

Kings, basé au Japon.

Jason Lezak, Kaitlin Sandeno, Lenny Krayzelburg et Tina Andrew reviennent en tant que PDG respectivement des Cali Condors, DC Trident, LA Current et NY Breakers, tandis que Rob Kent continue de diriger les Toronto Titans. Dorina Szekeres continuera à diriger l’Iron, tandis que Rob Woodhouse et Kosuke Kitajima dirigeront respectivement les London Roar et Tokyo Frog Kings.