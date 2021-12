La Ligue | Levante, avant le record le plus négatif de l’histoire de la Liga

12/07/2021 à 12:19 CET

Les Ascenseur conduit leurs vingt-quatre derniers matches de championnat sans connaître la victoire, égalant la pire séquence de l’histoire à ce jour, celle du Sporting de Gijón entre 1997 et 1998. Si les ‘granotas’ ne gagnent pas samedi prochain à Barcelone à Espagnol établi un record de tous les temps en Première Division.

Après le nul contre Osasuna (0-0) de la dernière journée, Levante continue de connaître la victoire en Ligue depuis son dernier triomphe, qui remonte au 10 avril dernier, lorsqu’il a battu Eibar à Ipurua.

Depuis lors, l’équipe valencienne a engrangé onze nuls et treize défaites et est la dernière classée en première division avec seulement huit points et six de la zone de permanence, marquée en ce moment par le Alaves.

Trois entraîneurs jusqu’à présent cette saison

La situation dramatique a d’abord provoqué le départ de Paco López en octobre et l’arrivée de Javier Pereira, qui après avoir ajouté trois points en sept matchs a été licencié il y a une semaine et son remplaçant, par intérim, était l’entraîneur de la filiale, l’Italien Alessio Lisci.

L’Italien a fait ses débuts avec une victoire en Copa del Rey contre L’ouragan Melilla (0-8) et après le match nul et vierge contre Osasuna, se rendra à Barcelone dans le seul but de mettre un terme une fois pour toutes à cette terrible séquence pourrait marquer le nom ‘Levantinista’ dans les pages noires de l’histoire de la Liga.