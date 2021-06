La Ligue musulmane demande à la Cour suprême de contester la récente ordonnance du MHA sur la citoyenneté aux minorités non musulmanes

L’IUML a été le premier à contester la Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) devant la Cour suprême. (PTI)

La Ligue musulmane de l’Union indienne (IUML) a contesté l’ordonnance du Centre du 28 mai émise par le ministère de l’Intérieur (MHA) demandant aux minorités d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, qui se sont réfugiées en Inde, de demander la citoyenneté. L’ordonnance avait habilité 13 districts du Gujarat, du Rajasthan, du Chhattisgarh, de l’Haryana et du Pendjab à accorder la citoyenneté aux minorités non musulmanes, notamment les hindous, les sikhs, les jaïns, les bouddhistes, les parsis et les chrétiens.

Le ministère de l’Intérieur avait notifié la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance en vertu de la loi de 1955 sur la citoyenneté. Les personnes habilitées à demander la citoyenneté indienne vivent actuellement dans le Morbi, Rajkot, Patan et Vadodara du Gujarat, Durg et Balodabazar à Chhattisgarh, Jalore, Udaipur, Pali, Barmer et Sirohi au Rajasthan, Faridabad à Haryana et Jalandhar au Pendjab.

Notamment, le Centre avait introduit la loi d’amendement de la citoyenneté (CAA) en 2019 pour accélérer l’octroi de la citoyenneté aux réfugiés non musulmans du Bangladesh, du Pakistan et d’Afghanistan. Étant donné que l’affaire de la CAA est toujours pendante devant la Cour suprême et que les règles n’ont pas encore été finalisées, la demande a été invitée en vertu de la loi sur la citoyenneté de 1955. En 2016, seize collecteurs de district ont reçu le pouvoir d’accepter les demandes de citoyenneté en vertu des articles 5 et 6. de la loi sur la citoyenneté de 1955, a rapporté Bar and Bench. Avec la dernière ordonnance, 29 districts ont désormais le pouvoir d’accorder la citoyenneté.

«Dans l’exercice des pouvoirs conférés en vertu de l’article 16 de la loi sur la citoyenneté, 1955 (57 de 1955), le gouvernement central ordonne par la présente que les pouvoirs qu’il exerce pour l’enregistrement en tant que citoyen de l’Inde en vertu de l’article 5, ou pour l’octroi d’un certificat de naturalisation en vertu de l’article 6 de la loi de 1955 sur la citoyenneté en ce qui concerne toute personne appartenant à la communauté minoritaire en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, à savoir les hindous, les sikhs, les bouddhistes, les jaïns, les parsis et les chrétiens, résidant dans les districts mentionnés et les États mentionnés ci-dessous. Notification du 28 mai MHA a déclaré.

L’IUML a été le premier à contester la Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) devant la Cour suprême. La CAA avait suscité des protestations généralisées dans de nombreux États. L’IUML a déposé la demande dans le dossier CAA en cours. Il a soutenu que les dispositions de la loi sur la citoyenneté citées ne permettaient pas de classer les candidats sur la base de la religion. Ils soutiennent également que l’ordonnance MHA est une violation de l’article 14 car elle «traite les personnes appartenant à une catégorie particulière, c’est-à-dire les personnes habilitées à demander la citoyenneté par enregistrement et naturalisation de manière inégale en raison de leur religion».

