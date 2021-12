La Ligue SmartBank entame le deuxième tour touché par les épidémies de covid

30/12/2021 à 11h10 CET

.

La Ligue Smartbank entame le deuxième tour du championnat par une journée marquée par le nombre abondant de covid positifs enregistrés dans les équipes, puisque seuls le leader, Almería, et Fuenlabrada n’ont enregistré aucun infecté.

De cette épidémie qui touche les équipes de deuxième division, celle de Mirandés est particulièrement frappante, qui en a détecté 19 parmi les joueurs, le staff technique et les salariés. Malgré cela, l’équipe de Burgos ne devrait pas rencontrer de problèmes face au Real Saragosse, qui a subi deux défaites consécutives.

Malaga est également très touchée par le covid, qui a notifié cette semaine douze joueurs positifs, qui rejoignent les sept blessés, donc ils affrontent la préparation du duel contre l’Alcorcón à court de troupes. Cette circonstance tentera de profiter du fond, l’Alcorcón, qui doit nécessairement commencer à gagner pour s’accrocher au rêve de plus en plus lointain de permanence.

Le Sporting de Gijón a notifié sept points positifs, quatre points des positions de promotion et que ce jour reçoit Lugo, qui a quatre matchs consécutifs avec un match nul.

Les trois matches avancés du jour, ceux qui clôtureront l’année civile, seront les duels entre Oviedo et Ponferradina, Burgos avec Amorebieta et le derby basque entre Eibar et la Real Sociedad B.

Ponferradina a disputé cinq matchs sans perdre et est quatrième avec 37 points, à seulement deux de Eibar, qui reçoit ce jour la Real Sociedad B à Ipurua, qui a perdu cinq matchs de suite.

Les mêmes problèmes ont Amorebieta, également sur le déclin et, en attendant d’être renforcé par un attaquant, se rendra à Burgos, confortablement installé au milieu de tableau à trois points de la promotion.

Le leader, Almería, n’a plus perdu depuis dix matchs et, avec seulement trois défaites et 37 buts en faveur, il est le rival le plus en forme du championnat. Ce jour reçoit Carthagène, qui espère surprendre de continuer à faire des pas vers le salut.

Heliodoro Rodríguez López accueillera un match de rivalité maximale entre Tenerife, troisième avec 38 points, et l’UD Las Palmas, septième avec 31. Cette même semaine, Jesé Rodríguez, attaquant de l’équipe jaune, a déclaré que le match sera décisif pour son équipe. et qu’il espère que l’arène de Tenerife est pleine pour les recevoir.

Le début de l’année sera spécial pour Paco Jemez, qui revient s’asseoir sur un banc un an et demi plus tard pour diriger Ibiza, qu’il est venu remplacer le limogé Image de balise Juan Carlos Carcedo. Leur premier rival sera Fuenlabrada, qui n’a plus gagné depuis douze matchs.

L’amélioration vécue ces derniers jours par Gérone lui a permis de se hisser à la sixième place et de se lancer pleinement dans la lutte pour la promotion. Ce jour-là, ils visitent El Alcoraz pour se mesurer à un autre théoricien en herbe, Huesca, dont l’irrégularité l’empêche de s’accrocher à la zone supérieure.

La journée de la Ligue SmartBank est également marquée par les restrictions de fréquentation qui affectent tous les événements sportifs en plein air, dont la capacité sera de 75 % à partir du 1er janvier. Les trois partis du 31 décembre ne sont pas concernés par cette mesure du Conseil interterritorial du système national de santé.

Programme du jour 22

——————-

vendredi 31 décembre

14:00 Oviedo – Ponferradina

16:00 Burgos – Amorebieta

16:15 Eibar – Real Sociedad B

dimanche 2 janvier

14:00 Valladolid – Leganés

Almeria – Carthagène

16:00 Sporting de Gijón – Lugo

18:15 Huesca – Gérone

Mirandés – Saragosse

21h00 Fuenlabrada – Ibiza

21h30 Ténérife – Las Palmas

Lundi 3 janvier

21h00 Alcorcon – Malaga.