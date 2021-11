La modification de la fonctionnalité « Supprimer pour tout le monde » est toujours en cours de test

Bientôt, le délai pour la fonctionnalité « supprimer pour tout le monde » sur WhatsApp pourrait être étendu à une durée indéterminée. La fonctionnalité a été introduite en 2017 et initialement définie sur sept minutes jusqu’à ce que les utilisateurs puissent supprimer leurs messages de tout le monde. En quelques mois, il est passé à une heure.

Selon le tracker WhatsApp WABetainfo, les rapports sont basés sur des tests effectués dans WhatsApp pour Android beta v2.21.23.1, où la limite de temps pour la fonctionnalité « supprimer pour tout le monde » sera augmentée pour une période indéterminée, mais puisque la fonctionnalité est toujours en cours de développement, il doit être pris avec une pincée de sel jusqu’à ce qu’il arrive pour les utilisateurs bêta. WhatsApp n’a publié aucune déclaration officielle sur cette fonctionnalité lorsqu’elle sortira.

La fonctionnalité permet à un utilisateur de WhatsApp de supprimer un message personnel ou une discussion de groupe et une fois supprimée, une notification dans la fenêtre de discussion indique « Ce message a été supprimé ».

Un autre rapport de WABetaInfo indique qu’il y aura bientôt une nouvelle interface de lecture vidéo qui permettra aux utilisateurs de mettre en pause et de lire la vidéo en plein écran après avoir fermé la fenêtre d’image dans l’image comme dans sa société mère Facebook (maintenant Meta). Certains bêta-testeurs iOS sur v2.21.220.15 de l’application auraient commencé à recevoir cette fonctionnalité.

La fonctionnalité a été rendue disponible pour les appareils Android utilisant la version bêta de WhatsApp à la fin du mois dernier. De plus, certains testeurs iOS peuvent remarquer des changements dans la façon dont les vidéos YouTube sont lues sur WhatsApp. Les vidéos apparaissaient automatiquement en mode plein écran.

