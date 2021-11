WhatsApp a également déclaré qu’il mettait tout en œuvre pour rendre la plate-forme sûre et sécurisée pour ses utilisateurs.

Mise à jour WhatsApp : Application de messagerie instantanée populaire, WhatsApp est une application qui apporte non seulement de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs, mais continue également d’apporter de temps en temps les ajustements nécessaires pour améliorer l’expérience de milliards de ses utilisateurs. Le dernier développement indique que WhatsApp, propriété de Meta, en constante évolution, prévoit d’imposer un nouveau délai pour supprimer les messages déjà envoyés ou plus anciens pour ses utilisateurs. Auparavant, l’heure définie pour la suppression des anciens messages était fixée à 1 heure, 8 minutes, 16 secondes, mais elle sera désormais modifiée comme suit : 7 jours, 8 minutes.

La mise à jour est actuellement au stade de développement comme d’autres fonctionnalités. Les utilisateurs doivent également noter que les plans peuvent changer avant la sortie officielle de la nouvelle mise à jour, a rapporté WABetaInfo. « La fonctionnalité est toujours en cours de développement, donc leurs plans concernant cette option peuvent changer encore et encore avant la sortie officielle ou une nouvelle annonce de leurs comptes sociaux. »

« Il sera possible de supprimer les messages pour toutes les personnes âgées de plus de 1 heure, 8 minutes, 16 secondes à une date ultérieure. En particulier, nous pouvons confirmer que WhatsApp prévoit désormais de modifier le délai à 7 jours et 8 minutes dans une future mise à jour », a ajouté WABetaInfo.

Gardant à l’esprit la confidentialité et la sécurité, le géant de la messagerie instantanée a également déclaré qu’il mettait tout en œuvre pour rendre la plate-forme sûre et sécurisée pour ses utilisateurs. Il a récemment ajouté plus de fonctionnalités, telles que les appels flash et les rapports de niveau de message sur sa plate-forme pour la sécurité de l’utilisateur.

La fonction de rapport au niveau des messages peut être utilisée pour signaler des comptes en signalant des messages spécifiques si nécessaire. Une autre fonctionnalité est l’option d’appel flash obligatoire lors du processus d’inscription sur WhatsApp. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent vérifier leur numéro de téléphone via des appels automatisés au lieu d’un service SMS pendant qu’ils configurent WhatsApp sur un nouvel appareil ou le réinstallent. La fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui changent trop souvent d’appareils.

Nouvelles fonctionnalités pour les bêta-testeurs

WhatsApp a récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités à son application. Les fonctionnalités peuvent ne pas être visibles immédiatement pour tous les bêta-testeurs d’Android et iOS. La plate-forme a introduit de nouvelles fonctionnalités dans son application, telles qu’une nouvelle option de confidentialité personnalisée et une option pour suspendre et reprendre les enregistrements de messages vocaux. Vérifiez les détails.

Comptes commerciaux inconnus

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité aidera les utilisateurs à savoir quand un compte professionnel inconnu essaie de contacter un utilisateur sur une application de messagerie. Ainsi, la prochaine fois que vous recevrez un message d’un compte professionnel inconnu, WhatsApp affichera un message d’alerte au bas du chat. Avec cela, vous pouvez soit ajouter le numéro d’entreprise dans votre appareil, soit le bloquer. La fonctionnalité est actuellement disponible pour les bêta-testeurs Android, a rapporté WABetaInfo.

Maintenant, mettez en pause et reprenez les enregistrements vocaux sur WhatsApp

Les utilisateurs peuvent désormais également suspendre et reprendre les enregistrements de messages vocaux pendant l’enregistrement audio sur WhatsApp. Cette fonctionnalité est bienvenue car il existe de nombreux cas où il n’est pas possible d’enregistrer l’intégralité de l’audio en une seule fois. Ainsi, les utilisateurs peuvent enregistrer l’audio selon leur convenance en utilisant cette fonctionnalité. Il est actuellement visible pour ceux qui utilisent la version bêta 2.21.230.16 d’iOS.

Photos HD, photos de meilleure qualité sur WhatsApp

Voici une autre fonctionnalité la plus attendue! Les utilisateurs pourront désormais partager des photos de qualité avec leurs amis et leur famille sur WhatsApp. La plate-forme travaille actuellement sur cette fonctionnalité et est disponible pour les bêta-testeurs Android. Avec cette fonctionnalité, l’application de messagerie proposera trois options différentes avant de partager des images : la meilleure qualité, le mode Économie de données et un mode automatique. L’échange d’images sur WhatsApp est une affaire quotidienne pour beaucoup. C’est en effet une décision bienvenue car le partage / l’échange de fichiers sur WhatsApp les compresse fortement, ce qui nuit à la qualité. L’option « Meilleure qualité » permettra aux utilisateurs d’envoyer des images de haute qualité, a rapporté WaBetaInfo. Les utilisateurs doivent cependant noter que les images seront toujours compressées. La compression sera plus faible, mais elle ne disparaîtra pas complètement.

