Fox propose du contenu familial incontournable ce dimanche de Pâques avec son documentaire de deux heures Malika la reine lion et TV Insider a votre premier regard exclusif.

Diffusée le dimanche 4 avril, la spéciale racontée par l’étoile 9-1-1 Angela Bassett suit une majestueuse fierté de lion dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. Au centre du document se trouve la lionne Malika qui emmènera les téléspectateurs dans une aventure passionnante, leur apprenant le rôle des reines dans le royaume des lions.

Dans le clip ci-dessus, Malika s’occupe de ses petits avec une profonde tendresse et une contrariété occasionnelle alors que les boules de poils turbulentes roulent ensemble. «J’ai trouvé un amour encore plus profond que celui que j’avais pour ma fierté. Un amour que seule une mère connaît », dit Bassett, racontant du point de vue de Malika.

«Bien sûr, c’était parfois épuisant et j’ai perdu patience. Mais ça n’a jamais duré longtemps… pas avec des petits aussi mignons », poursuit la narration. Et on ne peut nier à quel point ils sont adorables!

À partir de ce moment, les instincts maternels de Malika prennent le dessus car elle assure la sécurité et la subsistance de ses bébés. Regardez Malika démontrer l’importance de la lionne dans le succès de la fierté, et ne manquez pas Malika la reine lion lors de ses débuts sur Fox.

Malika la reine lion, Première dimanche 4 avril, 8 / 7c, Fox

