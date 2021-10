La star des Lionnes d’Angleterre, Lauren Hemp, a salué Sarina Wiegman et pense que le nouveau patron des femmes d’Angleterre est capable de mener l’équipe à la gloire.

La Néerlandaise Wiegman a succédé au patron par intérim Hege Riise en septembre et a remporté ses trois premiers matchs en charge avec des victoires complètes contre la Macédoine du Nord, le Luxembourg et plus récemment l’Irlande du Nord à Wembley samedi.

Sarina Wiegman a été la première joueuse néerlandaise à remporter 100 sélections pour son pays

Wiegman a succédé à Phil Neville en tant qu’entraîneur permanent de l’Angleterre en septembre

La joueuse de 51 ans est également arrivée sur ces côtes avec beaucoup de pedigree, ayant remporté les Championnats d’Europe avec les Pays-Bas en 2017 et devrait aider les Lionnes à remporter leur premier tournoi majeur pendant son mandat.

Il n’y aurait pas de meilleur moyen pour l’Angleterre de soulever son premier trophée que sur son propre terrain – les Championnats d’Europe de l’été prochain se déroulant en Angleterre – et une telle victoire compenserait le chagrin de terminer à la quatrième place de la Coupe du monde deux ans depuis.

L’ailier de Manchester City Hemp a commencé pour l’Angleterre contre l’Irlande du Nord à Wembley, et pense que le nouveau patron des Lionnes Wiegman a déjà eu un impact énorme sur son jeu.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Hemp, 21 ans, a déclaré: «Sarina a été incroyable, en particulier dans les camps que j’ai eus avec elle. Elle m’a tellement appris et j’absorbe tout ce qu’elle me dit. Elle a été une entraîneure extraordinaire et j’ai hâte de continuer, espérons-le, tout au long de la saison.

Laura Hemp a déclaré à talkSPORT qu’elle avait déjà beaucoup appris de la patronne de la Nouvelle-Angleterre, Sarina Wiegman

Le chanvre et les Lionnes d’Angleterre et en quête de gloire sous la direction de leur nouvel entraîneur-chef

« Elle est très détaillée dans son coaching. Elle a une façon dont elle veut que nous jouions et comment l’exécuter et il y a tellement de détails qui entrent dans notre travail. Elle regarde toujours et c’est bien quand on sort des séances, elle a toujours des choses sur lesquelles travailler.

« J’en ai besoin en tant que joueur, d’autant plus que je ne suis pas le produit final et je sais qu’il y a encore tellement de choses que je peux améliorer. J’aime avoir ça après chaque session et avoir des choses sur lesquelles travailler et [I can] retourner dans mon club et m’améliorer prêt à revenir la prochaine fois. C’est un entraîneur incroyable et je sais qu’elle mènera, je l’espère, l’équipe d’Angleterre vers le succès.

Le chanvre est l’une des perspectives les plus excitantes de la Super League féminine, avec son rythme et ses courses de conduite qui en font un cauchemar pour les arrières latéraux.

L’ailier de City a impressionné lors de ses sorties pour l’équipe GB aux Jeux olympiques de l’été dernier et a été influente pour Man City au cours de la dernière année, remportant le prix du jeune joueur de l’année de la PFA pour la troisième fois de sa carrière pour ses performances la saison dernière.

Ravi d’avoir remporté le prix PFA du jeune joueur de l’année, je n’aurais pas pu le faire sans mes incroyables coéquipiers @ManCity. Merci beaucoup aux joueurs qui ont voté pour moi pic.twitter.com/SmxlpL6zPC – Lauren Hemp (@lauren__hemp) 6 juin 2021

Cela a cependant été un début de campagne test pour Man City, qui occupe actuellement la neuvième place de la WSL après quelques semaines d’ouverture qui ont été entachées de blessures.

City a été privé du gardien de premier choix Ellie Roebuck, du capitaine Steph Houghton et de Lucy Bronze, entre autres, au cours des premières semaines de la saison et a déjà été exclu de la Ligue des champions par le Real Madrid.

Compte tenu de leur budget, ainsi que des joueurs à leur disposition, City devrait être à nouveau prétendant au titre de la WSL cette saison après avoir terminé deuxième la dernière fois et la pression a commencé à monter sur le patron Gareth Taylor après des défaites consécutives contre Tottenham Hotspur, Arsenal et Ham de l’Ouest.

Cependant, cette série de défaites a été interrompue par un match nul 2-2 contre son rival Manchester United, qui a vu City jouer pendant 55 minutes avec dix joueurs après le carton rouge de Georgia Stanway en première mi-temps.

Hemp est convaincu que le match nul avec United peut être un tournant et pense toujours que City peut remporter l’argenterie cette saison.

Lauren Hemp est trois fois lauréate du prix du jeune joueur de l’année de la PFA

Au début de la campagne de City, Hemp a ajouté: «Cela a été assez difficile, surtout avec autant de joueurs blessés, ce qui a également été regrettable. Mais ce n’est pas vraiment une excuse. Il y a des joueurs qui sont encore sur le terrain et capables d’obtenir des résultats et nous devrions obtenir des résultats.

« Comme je l’ai dit, nous n’avons malheureusement pas été [getting results] mais nous nous sommes assurés de bien faire les choses à l’entraînement et nous avons travaillé dur et été compétitifs. Il est important que nous continuions avec cette conviction car nous sommes un grand club et nous pouvons continuer à accomplir des choses.

« Il y a encore tant en jeu et encore tant de trophées à remporter. Donc, nous sommes vraiment excités pour le reste de la saison. Je sais que les résultats viendront pour nous et ce n’est qu’une question de temps.

«En tant qu’équipe, nous aimerions faire pression pour tous les trophées qui sont encore à gagner, comme la ligue, la FA Cup et la Conti Cup. Il y a deux FA Cups sur lesquelles nous pourrions mettre la main. C’est excitant de voir ce que cette saison peut contenir et je suis vraiment excité pour ça.

« Personnellement, j’aimerais contribuer à l’équipe autant que possible et continuer à être également appelé en Angleterre. Qu’il s’agisse de contribuer avec des buts et des passes décisives ou simplement de créer des occasions pour l’équipe, je veux continuer à le faire et je suis vraiment excité pour le reste de la saison.