La liquidation des actions de PINS induite par la rumeur a créé une opportunité d’achat

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) a perdu près de 13% de sa valeur le 25 octobre car la rumeur selon laquelle Pay Pal (NASDAQ :PYPL) était prêt à payer 70 $ par action pour les actions PINS s’est avéré être faux.

Selon Bloomberg, PayPal a émis un refus d’une phrase, déclarant qu’il ne poursuivait pas une acquisition Pinterest pour le moment. Un autre contributeur d’InvestorPlace, Joel Baglole, a suggéré aux investisseurs d’éviter les actions PINS à la suite de la débâcle de la prise de contrôle. Baglole a déclaré :

« Alors qu’un rachat potentiel de PayPal était intrigant, une rumeur n’est jamais une bonne raison d’acheter une action. En témoigne le fait que l’acquisition de PayPal ne s’est pas concrétisée.

Cela dit, je tiens à souligner qu’il est tout aussi idiot pour les actionnaires de longue date de Pinterest de vendre les actions simplement parce qu’une rumeur de transaction n’a pas eu lieu. Voici pourquoi.

PINS Stock, PayPal et la fausse rumeur

La première fois que j’ai entendu la rumeur selon laquelle PayPal envisageait de payer 45 milliards de dollars pour Pinterest, je me suis immédiatement demandé pourquoi la société de paiement ferait une telle démarche.

Rappelez-vous, PayPal a été séparé de Miboui (NASDAQ :EBAY) en 2015. Les actionnaires ont obtenu une action de PYPL pour chaque action d’EBAY. Aujourd’hui, l’action PYPL a surperformé EBAY presque trois fois au cours des cinq dernières années. De toute évidence, c’est une entreprise supérieure.

En tant que tel, renouer avec une relation qui favorise un client (Pinterest) par rapport aux autres ne semble pas en valoir la peine, surtout si vous devez débourser 45 milliards de dollars pour y arriver. L’analyste de Piper Sandler, Christopher Donat, était également sceptique quant à cette décision.

« Nous avons été sceptiques quant aux mérites stratégiques de l’acquisition potentielle de PINS […] Nous considérons l’annonce de PYPL comme clairement positive, mais elle laisse ouverte la possibilité à PYPL d’acquérir des PINS à l’avenir.

De plus, Donat a émis l’hypothèse que PayPal attendait simplement que le paysage technologique change et réduise les effets négatifs de Pommes (NASDAQ :AAPL) les modifications apportées à la transparence du suivi des applications (ATT).

Alors que le PDG de PayPal, Dan Schulman, est intéressé par une acquisition transformatrice, je ne pense pas que Pinterest soit un bon choix. Cependant, je suis toujours optimiste quant à l’activité actuelle derrière les actions PINS.

Plus qu’une acquisition ratée

Pour être juste, Baglole donne plusieurs raisons autres que l’échec de l’acquisition pour être prudent sur le stock de PINS. Par exemple, le co-fondateur Evan Sharp quitte l’entreprise pour un nouveau poste. De plus, la base d’utilisateurs de l’entreprise a diminué en raison de la réouverture de l’économie. Enfin, son ratio cours/bénéfice (P/E) était « exorbitant » au moment de l’article.

Permettez-moi d’aborder chacun de ces points.

Tout d’abord, bien qu’Evan Sharp soit le directeur de la création de Pinterest, je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute sur qui conduit le bus : le PDG Ben Silbermann. En juillet, Louis Navellier d’InvestorPlace a cité Silbermann sur la façon dont Pinterest peut durer dans un monde post-pandémique. Le PDG a déclaré :

« Qu’il s’agisse d’idées de recettes pendant la pandémie ou de planification de vacances de rêve pour l’avenir, je suis fier que nous aidions maintenant 478 millions de personnes chaque mois à trouver l’inspiration pour créer une vie qu’elles aiment. »

Je continue de croire qu’une plate-forme de médias sociaux comme Pinterest – une influence positive et une source d’informations précieuse – est la bienvenue dans une mer de Facebook (Méta-plateformes (NASDAQ :FB))

Quant au deuxième point de Baglole, vous pouvez affirmer que Pinterest a perdu 24 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) sur une base séquentielle du premier trimestre 2021 au deuxième trimestre 2021 – 478 millions à 454 millions – mais vous pouvez également dire qu’il a augmenté les MAU au deuxième trimestre. de 9 % en glissement annuel (YOY) et de 56 % sur 291 millions de MAU au premier trimestre 2019. Comme je l’ai déjà dit, le verre de Pinterest est à moitié plein, pas à moitié vide.

Enfin, je pense qu’il est juste de dire que l’entreprise continue de développer ses activités et de se concentrer sur des choses autres que les bénéfices nets. Pour moi, il serait bien mieux de se concentrer sur son multiple de prix/ventes (P/S) de 12,9 fois.

C’est trop haut ? Trop bas? Ou juste à peu près ?

Selon Morningstar, Meta Platforms – la société holding de Facebook – se négocie à 8,5 fois les ventes alors que Twitter (NYSE :TWTR) et Se casser (NYSE :SE CASSER) se négocient respectivement à 9 et 21,7 fois.

Ainsi, grâce à la réaction défavorable des investisseurs à l’échec de la transaction avec PayPal, le multiple P/S de l’action PINS est maintenant juste (ou même un peu sous-évalué) par rapport à SNAP.

Le résultat sur le stock de PINS

Serait-il agréable d’obtenir 70 $ par action de quelqu’un comme PayPal ? Tu paries.

À plusieurs reprises tout au long de 2021, le stock de PINS a dépassé les 70 $, seulement pour revenir aux 40 $, 50 $ ou 60 $.

Certes, l’entreprise doit continuer à donner aux investisseurs des raisons de rester dans le train Pinterest. Il ne suffit pas de créer des rumeurs de prise de contrôle. Les investisseurs professionnels peuvent voir à travers cela.

Pourtant, à la mi-septembre, j’ai dit que les PINS étaient dans la zone d’achat à 54 $. À environ 44 $ aujourd’hui, si vous prenez un dépliant, je serais choqué dans deux ou trois ans si vous n’étiez pas ravi de votre décision d’acheter aux niveaux actuels. Et qui sait? Peut-être que quelqu’un d’autre proposera une offre de 70 $ par action. L’estimation médiane actuelle des analystes est assez proche à 67 $.

Dans l’ensemble, je continue de penser que Pinterest est un excellent achat à long terme.

