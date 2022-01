La liquidation du marché des actions est probable au 1er semestre 2022, mais pariez sur ces actions ; voici les principales menaces pour les marchés

Les marchés boursiers indiens ainsi que les marchés mondiaux connaîtront une vente massive au premier semestre, puis un rebond plus tard, car les taux d’intérêt resteraient toujours propices à une croissance économique positive, a déclaré Sandip Sabharwal.

Les marchés boursiers indiens ainsi que les marchés mondiaux connaîtront une liquidation au premier semestre, puis un rebond plus tard, car les taux d’intérêt resteraient toujours propices à une croissance économique positive, a déclaré Sandip Sabharwal, conseiller en investissement, dans un entretien avec Surbhi jaïn de Financial Express Online. Sabharwal a déclaré que dans le scénario haussier, le marché pourrait générer jusqu’à 15 % de croissance cette année, tandis que dans le cas baissier, il pourrait rester stable avec une certaine volatilité. Alors que les cas de COVID-19 augmentent, Sabharwal a noté que les actions pharmaceutiques pourraient être un contre-pari pour 2022. Il a également discuté des secteurs qui resteront à l’ordre du jour avant le budget de l’Union 2022. Voici les extraits édités.

1. Avec la recrudescence des cas de COVID-19 à travers le pays, est-ce le bon moment pour parier sur les stocks de diagnostic et de produits pharmaceutiques ?

Les actions de diagnostic pourraient connaître une reprise commerciale en raison de Covid. Cependant, étant donné qu’on s’attend à ce qu’Omicron soit relativement doux et avec des vaccins, Covid pourrait voir une baisse à l’avenir. Étant donné que les valorisations actuelles sont élevées par rapport aux perspectives de croissance, la détention à plus long terme de ces actions devrait donc être envisagée à des baisses plus importantes. Les actions pharmaceutiques ont sous-performé et les valorisations actuelles semblent attrayantes. En tant que tel, je recommanderais les actions pharmaceutiques comme pari à contre-courant pour 2022.

2. Avant le budget de l’Union 2022, quels secteurs sont ciblés ? Où les voyez-vous à court terme ?

La demande des consommateurs sera touchée en raison de la forte inflation. Ainsi, pour soutenir la relance économique, le gouvernement devra se concentrer sur les infrastructures. En tant que tels, les biens d’équipement, les infrastructures, le ciment et certaines valeurs financières devraient être au centre de l’attention. Sur un paradigme risque-rendement et valorisation, ces secteurs sont également bien placés.

3. Outre le budget 2022, quels sont les principaux déclencheurs à la hausse et à la baisse pour les marchés boursiers indiens ?

Les principales menaces pesant sur la performance des marchés indiens sont

(i) Une inflation plus élevée entraînant des taux d’intérêt plus élevés qui pourraient avoir un impact sur les valorisations, en particulier dans les actions de croissance à prix élevé

(ii) Potentiel de retrait de liquidité par les banques centrales mondiales, qui a été la principale raison de la hausse des valorisations et de l’afflux d’argent dans les marchés émergents à haut rendement au cours des deux dernières années

(iii) Estimations de croissance des bénéfices très élevées, ce qui crée un potentiel de manque à gagner qui, à des valorisations élevées, peut entraîner de fortes baisses du marché

(iv) Une liquidation de la roupie si la RBI maintient les taux d’intérêt bas à un moment où les autres banques centrales commencent à resserrer

(v) Une liquidation du marché boursier mondial comme l’année dernière a vu plus de 1 000 milliards de dollars affluer dans les actifs en actions, ce qui était plus que les 20 dernières années combinées. Même 10-20% des sorties peuvent créer beaucoup de volatilité sur les marchés indiens

(vi) Si Covid ne se termine pas avec la vague actuelle et qu’il y a plus de vagues, cela aura un impact sur la croissance économique ainsi que sur la qualité des actifs bancaires

Facteurs positifs

(i) Le déficit budgétaire du gouvernement semble bien maîtrisé, créant ainsi un potentiel de relance si nécessaire

(ii) La plupart des entreprises ont annoncé d’importants plans de dépenses en capital et le pipeline d’infrastructures semble également être solide, ce qui pourrait propulser la création d’immobilisations

(iii) La première phase de hausse des taux par les banques centrales mondiales entraîne des baisses, mais jusqu’à ce que les taux deviennent restrictifs, les marchés rebondissent normalement et c’est le cycle le plus probable que nous verrons

(iv) Le resserrement des banques centrales pourrait freiner les spirales des prix des matières premières, ce qui pourrait répondre à l’une des plus grandes préoccupations en matière d’inflation

(v) Les flux d’IDE sont très importants et peuvent contribuer aux perspectives de croissance économique

4. Est-ce le bon moment pour les gardiens de clôture d’entrer sur le marché, ou devraient-ils attendre plus ?

Les investissements doivent être répartis sur les marchés. Les valorisations ne sont pas bon marché par rapport aux fondamentaux. Il est également important d’éviter les actions à valorisation élevée et de se concentrer davantage sur les actions de valeur pour 2022.

5. Où voyez-vous BSE Sensex, Nifty 50 et Bank Nifty évoluer à court ou moyen terme ?

Dans ce contexte, mon point de vue global sur les marchés est que les marchés mondiaux, y compris l’Inde, connaîtront une vente massive au premier semestre, puis un rebond plus tard, car les taux d’intérêt resteraient toujours propices à une croissance économique positive. La préoccupation ne concerne que les évaluations et la mousse et la surévaluation à court terme. Du point de vue des investisseurs, nous devrions assister à un retour des actions de valeur cette année par rapport aux actions de croissance, car les écarts de valorisation entre les deux sont à des niveaux record. Le scénario haussier est pour une croissance du marché de 12 à 15 % cette année et le scénario baissier est pour un marché global plat avec une certaine volatilité

6. Quand voyez-vous la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Reserve Bank of India (RBI) ?

La RBI doit commencer à augmenter lentement ses taux pour assurer la stabilité financière. Je pense que cela pourrait commencer après la prochaine réunion, car lors de la réunion en cours, Omicron sera toujours au centre des préoccupations et ils surveilleront les développements sur ce front. Idéalement, étant donné les perspectives d’inflation, ils doivent agir le plus tôt possible.

7. Quelles sont vos perspectives économiques à long terme ?

Compte tenu des réformes globales, des perspectives d’inflation et de taux d’intérêt, le taux de croissance devrait se situer autour de 6 à 7 % à plus long terme. Idéalement, nous avons besoin d’une croissance plus rapide qui nécessiterait davantage d’investissements dans les infrastructures, la maîtrise de l’inflation et l’amélioration des gains d’efficacité de l’économie.

