La liquidation en tant qu’entreprise en activité est un effort pour maximiser la valeur et sauver les entreprises en situation d’insolvabilité | ENTRETIEN

Nitin Jain est le liquidateur officiel du groupe PSL – récemment liquidé en tant qu’entreprise en activité.

Dans un effort pour maximiser la valeur d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, le tribunal des faillites a autorisé la liquidation de l’entreprise en tant qu’entreprise en activité. Cet amendement tente de rassembler tous les actifs de l’entreprise dans son ensemble, dans une tentative du dernier kilomètre pour sauver l’entreprise dans son ensemble. Expliquant le fonctionnement du nouveau processus de liquidation, Nitin Jain, associé principal chez AAA Insolvency Professionals LLP, a déclaré que l’objectif principal est de maximiser la valeur pour les créanciers. Nitin Jain est le liquidateur officiel du groupe PSL – récemment liquidé en tant qu’entreprise en activité.

PSL, un fabricant de tuyaux utilisés dans le secteur pétrolier et gazier, est devenu un actif non performant en 2012. L’entreprise avait encore des usines et des clients opérationnels, et environ 700 travailleurs à bord. Au cours de la résolution de l’insolvabilité de l’entreprise, PSL n’a reçu aucun plan de résolution, c’est à ce moment-là que le comité des créanciers et le professionnel de la résolution se sont réunis et ont décidé de la liquider en tant qu’entreprise en activité.

La vente de la Société en tant qu’entreprise en cours de liquidation est-elle différente d’un plan de résolution dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité d’entreprise ?

Il existe plusieurs similitudes, entre un plan de résolution approuvé dans le cadre de l’insolvabilité de l’entreprise et la vente de l’entreprise débitrice en tant qu’entreprise en cours de liquidation. Dans les deux processus, la société est transférée à l’investisseur entrant, les actions existantes de la société étant éteintes et de nouvelles actions sont émises en faveur du nouvel investisseur. Les affaires de l’entreprise sont transférées et donc tous les contrats sont transférés au nouvel investisseur. Tous les clients, fournisseurs et l’ensemble des activités de l’entreprise sont transférés.

Dans une récente ordonnance de NCLT Ahmedabad datée du 08.09.2021 pour PSL Limited où j’étais le liquidateur, il a mentionné que dans les deux processus, la vente de l’entreprise a lieu, à la fois dans la distribution du produit de la vente de la liquidation ou du montant de la résolution en termes de priorités énoncées à l’article 53 du Code de la faillite et de l’insolvabilité. Aussi, la direction de l’entreprise change dans les deux cas. L’arrêté mentionnait également qu’il restait encore un vide au niveau de certaines dispositions du code et du règlement de liquidation, en ce qui concerne l’Investisseur pour faire fonctionner l’entreprise sans encombre. Par exemple, le report des pertes est autorisé en autorisant l’exemption de l’article 79 de l’impôt sur le revenu pour un plan de résolution, mais aucun avantage de ce type n’est fourni dans la vente de liquidation en tant que continuité d’exploitation. En outre, certains assouplissements et avantages en ce qui concerne les réglementations SEBI pour l’émission/l’attribution préférentielle d’actions, l’acquisition substantielle d’actions, etc.

Les investisseurs potentiels sont-ils soumis au même examen minutieux dans le cadre d’un scénario de liquidation qu’un investisseur qui propose un plan de résolution ?

Dans le cadre de la vente en liquidation de la société débitrice en activité, dans le cas de PSL Limited, nous avons défini l’éligibilité des soumissionnaires dans un document distinct, le document d’information sur les enchères électroniques qui comprenait la définition de certains paramètres financiers et l’applicabilité de l’article 29 A du code de la faillite et de l’insolvabilité. Ceci est similaire à un document EoI dans un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise.

Les différents secteurs verticaux d’une entreprise sous IBC peuvent-ils être vendus séparément ?

Dans le cadre du plan de résolution, nous sommes tenus d’arriver à une résolution complète et, par conséquent, un plan de résolution ou plusieurs plans de résolution pour l’entreprise devraient résoudre l’ensemble de l’entreprise. En cas de liquidation lors de la vente de la société débitrice en tant qu’entreprise en exploitation, le Règlement de liquidation IBBI 32A permet le regroupement d’actifs et de passifs qui doivent être vendus en tant qu’entreprise en exploitation. Dans ce cas, soit le Comité des créanciers (CdC) peut regrouper les actifs et les passifs, soit si le CdC n’a pas pu identifier le groupe d’actifs et de passifs, le Liquidateur en concertation avec le Comité de concertation des parties prenantes peut regrouper ces actifs et passifs à vendre comme une entreprise en marche.

Quel est le délai d’achèvement de la liquidation en tant qu’entreprise en activité ?

La liquidation conformément au règlement de liquidation 44 (1) de l’IBBI doit être achevée en un an, lorsque la vente de la société débitrice en tant qu’entreprise en activité est initialement autorisée 90 jours, et toute prolongation est soumise à l’approbation de NCLT.

L’IBC a-t-il aidé dans le processus de résolution ?

Selon le bulletin trimestriel de juin 2021 de l’IBBI, jusqu’à présent, environ 4 500 cas ont été admis en insolvabilité d’entreprise depuis 2017. Près de 25 % de ces cas ont été retirés et réglés. En outre, près de 400 plans de résolution ont été approuvés par le NCLT qui a conduit/en cours de réalisation de près de Rs. 2,5 lakh crore d’argent/capital pour les banques/créanciers financiers.

