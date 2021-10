La liquidité sans précédent de Bitcoin peut expliquer la volatilité de ses prix

Visitez l’article original*

En tant qu’actif le plus liquide au monde, la volatilité des prix du bitcoin en période de crise économique reflète probablement son indépendance, et non un manque de foi.

En mars 2020, les principaux indices boursiers ont connu certains des pires effondrements de prix depuis des décennies, alors que les marchés étaient confrontés aux réalités de la pandémie de COVID-19. Bitcoin n’a pas fait exception à ces tensions économiques. Après s’être échangé jusqu’à 10 000 $ à la mi-février 2020, le prix du bitcoin s’est effondré à moins de 4 000 $ à la mi-mars, dont une baisse de 30 % en une journée.

La peur a provoqué une fuite des fonds dans tous les domaines, des commerçants nationaux aux commerçants internationaux, des actifs à grande capitalisation aux actifs à petite capitalisation, de l’or au bitcoin. Les marchés ont chuté, et le bitcoin aussi.

Il était clair que face aux chocs du marché, les attributs uniques du bitcoin, comme indiqué ci-dessous, pourraient le rendre plus vulnérable aux effondrements de prix par rapport à d’autres classes d’actifs :

Négociation 24/7/365 Offre un règlement final et global en quelques minutes Prise en charge de la liquidité sur toutes les principales paires de devises Absence d’une autorité centrale, qui peut restreindre ou influencer les comportements de trading

Ces attributs sont sans précédent parmi les classes d’actifs et contribuent à faire du bitcoin l’actif le plus liquide au monde.

Combien d’actifs peuvent offrir un règlement final, sur des milliards de dollars, en quelques minutes, n’importe quand, n’importe quel jour, n’importe où ?

Bien que d’autres classes d’actifs aient des capitalisations boursières plus importantes et des volumes d’échanges quotidiens plus élevés, leurs limites en termes d’heures de négociation, de jours fériés et de « coupures de circuit » deviennent évidentes maintenant qu’une alternative existe. La liquidité n’est plus limitée aux heures d’ouverture.

La volatilité des prix du Bitcoin n’est pas une question de foi, mais de liquidité

Dans un monde interconnecté à l’échelle mondiale où les informations sur le marché voyagent en quelques secondes plutôt qu’en jours, pouvoir se repositionner indépendamment du temps ou du lieu est un avantage significatif.

Alors que le bitcoin continue de croître, les gestionnaires de portefeuille considéreront de plus en plus leurs allocations d’actifs selon l’axe de celles limitées par les contraintes héritées (heures de négociation, jours fériés, disjoncteurs, décisions politiques, etc.) et celles qui ne sont pas contraintes. En temps de crise, lorsque la liquidité est nécessaire immédiatement, avoir une allocation de portefeuille qui n’est pas contrainte dans sa liquidité est précieux.

Le statut émergent de Bitcoin en tant qu’actif le plus liquide au monde a des implications.

Alors que l’adoption populaire du bitcoin se poursuit à un rythme soutenu et que les entreprises commencent à le mettre dans leurs bilans, il existe une surface de plus en plus grande pour le bitcoin à acheter et à vendre à tout moment. Lorsque des liquidités sont nécessaires de toute urgence pour couvrir les passifs à court terme, le bitcoin sera de plus en plus disponible comme première option pour fournir des liquidités. Bitcoin pourrait offrir un canot de sauvetage de liquidité dans les pires scénarios.

Ce type de vente de crise n’est pas nécessairement lié à un intérêt stratégique ou à un désir de quitter le bitcoin, mais peut simplement se produire en raison du fait que le bitcoin est l’actif le plus liquide, offrant ainsi une fuite sans contrainte vers l’argent au moment où vous en avez le plus besoin. Il va sans dire que la vente de panique au détail ou les commerçants ambitieux cherchant à vendre haut et à acheter bas peuvent également contribuer à une baisse rapide des prix du bitcoin.

La « thèse d’investissement Bitcoin » 2020 de Fidelity Digital Asset a souligné que le bitcoin n’était en grande partie pas corrélé à une variété d’autres classes d’actifs. Son rapport a montré qu’entre janvier 2015 et septembre 2020, le bitcoin avait une corrélation de 0,11 avec d’autres actifs sur une moyenne mobile de 30 jours (1,00 étant complètement corrélé et -1,00 étant complètement négativement corrélé).

Cependant, le fait d’être non corrélé à une gamme de classes d’actifs ne signifie pas que le bitcoin ne bougera pas avec le reste du marché à court terme.

Lorsque des « disjoncteurs » ont été déclenchés au milieu de ventes massives le 12 mars 2020, le bitcoin a continué à se négocier. Lorsque les marchés ont été fermés le week-end du 13 au 14 mars 2020, le bitcoin a poursuivi ses échanges. Quelle que soit la prochaine crise économique, le bitcoin continuera à se négocier.

À cet égard, le statut du bitcoin en tant qu’actif le plus liquide offre un potentiel de chute.

Une crise future telle qu’une urgence nationale, une faillite inattendue ou une annonce de politique gouvernementale pourrait voir des ramifications de prix dans le bitcoin avant d’autres classes d’actifs, en particulier si cela se produit en dehors des heures d’ouverture.

Le statut de Bitcoin en tant que classe d’actifs s’appréciant à long terme signifie peu dans les crises de liquidité à court terme. La longue histoire de l’or en tant qu’actif refuge ne l’a pas empêché de se vendre au milieu de la crise du COVID-19. Couvrir les pertes à court terme peut l’emporter sur un désir de HODL à long terme.

Bitcoin comme baromètre économique mondial

En ce sens, le bitcoin pourrait être considéré comme un baromètre économique mondial. Alors que de plus en plus de personnes et d’institutions détiennent des bitcoins, la perception globale des conditions du marché sera de plus en plus exposée en chaîne. Il ne sera pas nécessaire d’attendre la cloche d’ouverture pour déterminer ce que le marché pense des dernières nouvelles, car le premier indicateur du marché sera le bitcoin.

Avec des marchés à des niveaux record et des inquiétudes de bulles, le prix du bitcoin doit être considéré comme précaire, non pas en raison d’une dynamique interne au sein du bitcoin, mais en raison du nombre accru de personnes et d’entreprises qui le possèdent et de leur potentiel de besoin soudain de espèces.

L’appréciation continue du prix du bitcoin en termes fiduciaires sera presque certainement interrompue par des effondrements de prix sporadiques, bien que temporaires. Le récit de Bitcoin en tant qu’actif le plus liquide au monde augmentera avec son adoption et sa capitalisation boursière accrues, mais avec ce récit vient le potentiel d’une volatilité accrue.

Une liquidité sans précédent s’accompagne d’un potentiel de chute à court terme.

Ceci est un article invité par Matthew Pettigrew. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.