La liste A : les meilleurs smartphones phares premium de 2021

iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Vivo X70 Pro Plus, et plus encore – nos meilleurs choix pour les meilleurs smartphones phares premium de 2021.

En 2021, les conversations sur les smartphones premium sont allées au-delà d’Apple et de Samsung. Alors que les derniers et meilleurs iPhone et Galaxy sont restés invaincus, au final, ils ne sont pas restés complètement incontestés. Deux gros joueurs improbables – Xiaomi et Vivo – nous ont surpris en nous livrant un dur combat. On peut dire que c’était l’année de l’outsider, en quelque sorte.

Il y avait aussi d’autres surprises. C’était l’année où OnePlus a officiellement fusionné avec Oppo, apparemment pour créer de meilleurs produits – une décision qui suscite beaucoup d’enthousiasme de la part des fans de longue date. Oppo, quant à lui, a lancé ce qui pourrait devenir le meilleur téléphone pliable jamais conçu. Asus n’a pas réussi à lancer un téléphone phare approprié – le 8Z – en Inde. Nokia n’est même pas entré dans la course tandis que LG a complètement abandonné le secteur des smartphones.

Voici un retour sur certains des meilleurs smartphones premium lancés cette année.

Apple iPhone 13 Pro Max, 13 Pro

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les petites choses font bouger les choses « pro », résume le mieux l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro. Apple a effectué des mises à niveau dans tous les départements – conception, écran, performances, appareils photo, même autonomie de la batterie, suffisamment pour en faire un achat convaincant pour pratiquement tous ceux qui recherchent le meilleur smartphone du marché aujourd’hui. L’iPhone 13 Pro est très similaire au modèle « pro max » de cette année, à l’exception de la taille de l’écran et de la capacité de la batterie. Le 13 Pro Max a un écran plus grand de 6,7 pouces (contre 6,1 pouces dans le 13 Pro) et une batterie plus grande de 4 352 mAh (contre 3 095 mAh dans le 13 Pro). Cela signifie que vous pouvez choisir l’un ou l’autre et soyez assuré que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix sans aucun compromis notable.

Prix ​​public : iPhone 13 Pro à partir de 1 19 900 Rs ; iPhone 13 Pro Max à partir de 1 29 900 Rs

Apple iPhone 13 Mini

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

L’iPhone 13 Mini est le meilleur petit iPhone qu’Apple fabrique aujourd’hui. C’est aussi le meilleur petit iPhone jamais fabriqué. Il s’agit principalement d’une affaire « si ce n’est pas cassé » par rapport à l’iPhone 12 Mini, mais il apporte le bon ensemble de mises à niveau qui en font un meilleur achat, c’est-à-dire si vous avez vraiment envie d’obtenir le meilleur absolu ( sinon, l’iPhone 12 Mini est une bonne affaire à environ Rs 40 000). Le facteur de forme est exquis. La performance, phénoménale. Les caméras, bien qu’elles ne soient pas au même niveau que les modèles iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, sont toujours brillantes. La durée de vie de la batterie, plus important encore, est meilleure que celle de l’iPhone 12 Mini, ce qui est un facteur important à considérer par rapport à son prédécesseur.

Prix ​​public : Rs 69 900 (à partir de)

Samsung Galaxy S21 Ultra

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le S21 Ultra est le meilleur téléphone Android phare premium de 2021. C’est un cas classique de « le chevalier noir se lève » dans tous les sens du terme. Un retour à la forme, si vous voulez. Si le S20 Ultra consistait à créer de grandes attentes, avec le S21 Ultra, Samsung a finalement répondu à ces attentes. La conception et la construction sont parfaites. Les performances sont excellentes à tous les niveaux. La durée de vie de la batterie aussi. Dans certains cas, il a même dépassé les attentes. Exemple concret : le système de caméra S21 Ultra est fantastique. Associez tout cela à l’excellent bilan de Samsung en matière de logiciels, ces derniers temps, et vous obtenez un téléphone Android sans pareil.

Prix ​​public : Rs 1,05,999 (à partir de)

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

En l’absence de nouveau Galaxy Note cette année, il incombait au Fold 3 de prendre le relais du Galaxy Note 20 Ultra et de devenir la nouvelle offre premium haut de gamme de Samsung pour le reste de l’année et dans un avenir proche. Il avait de gros souliers à remplir. Le Fold 3 n’a pas déçu. Le Fold 3 apporte des améliorations clés sur le plan de la durabilité, notamment une nouvelle conception résistante à l’eau, un matériel amélioré avec prise en charge du S-Pen et une caméra sous-écran pour une expérience de visionnement plus ininterrompue en mode tablette. L’écran de couverture a également reçu une mise à jour avec un taux de rafraîchissement plus rapide. Coupé à la chasse, le Fold 3 est le meilleur étui possible pour les appareils pliants et est fortement recommandé à tous ceux qui cherchent à avoir un avant-goût de l’avenir, aujourd’hui. Nous tenons à vous avertir, une fois que vous l’avez eu, il n’y aura plus de retour en arrière. Le Flip 3, comme nous l’avons déjà dit dans plusieurs articles, est le véritable MVP de la gamme pliable actuelle de Samsung, offrant un mélange éclectique de style et de substance qui va au-delà de la convention des smartphones classiques. Plus important encore, son prix est comparable à celui d’un smartphone ordinaire, c’est-à-dire qu’il est plus accessible bien qu’il soit taillé dans le même tissu que le Fold 3.

Prix ​​public : Samsung Galaxy Z Fold 3 à partir de Rs 1,49 999 ; Samsung Galaxy Z Flip 3 à partir de Rs 84 999

Vivo X70 Pro Plus

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il s’agit du téléphone Vivo le plus ambitieux et le plus cher jamais lancé en Inde. Mais plus important encore, il s’agit du produit phare premium de Vivo à ce jour. Il semble que la société a pris les commentaires très au sérieux, est retournée à la planche à dessin, a ajouté tout ce qu’un acheteur potentiel de Samsung Galaxy ou d’iPhone demanderait, est revenue et a dit, hé, nous l’avons eu. Le X70 Pro Plus apporte des améliorations bienvenues à un ensemble d’appareils photo complet et familier vu pour la dernière fois dans le très prometteur X60 Pro Plus. Il est doté du Qualcomm Snapdragon 888 Plus, d’un indice IP officiel et d’une recharge sans fil. Il a un écran LTPO plus grand et plus avancé. La batterie a également été gonflée, très légèrement. Il dispose également de deux haut-parleurs. Comme nous l’avons dit, il a tout. Au fond, cependant, c’est toujours un téléphone appareil photo haut de gamme d’abord et un excellent à cela, puis lorsque vous prenez en compte l’ensemble du package, vous regardez essentiellement le meilleur téléphone que Vivo ait jamais fabriqué.

Prix ​​public : Rs 79 990

Xiaomi Mi 11 Ultra

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

C’est venu, ça a vu, ça a vaincu, et juste comme ça, c’est parti. Nous parlons bien sûr du Mi 11 Ultra, un téléphone sur lequel Xiaomi a misé beaucoup d’argent, cette année, pour montrer qu’il était capable de courir (dans) les grandes ligues. Il s’agit d’un téléphone qui a suscité de nombreuses attentes, les a rencontrées de manière juste et carrée pour la plupart, pour ensuite nous laisser en redemander. « C’est réglé, une nouvelle étoile est entrée dans la galaxie », c’est ainsi que nous avions décrit le téléphone dans notre test. Cette étoile, cependant, a quitté la galaxie il y a longtemps. Bon, assez d’accumulation. Ce que nous essayons de dire, c’est que vous ne pouvez plus acheter ce téléphone en Inde – le téléphone en fait, a vu une disponibilité très limitée dans le pays – et Xiaomi n’a jamais vraiment donné de raison solide, pourquoi. Cela, évidemment, n’enlève rien au fait que le Mi 11 Ultra est toujours l’un des meilleurs smartphones premium de 2021, son système de caméra unique étant l’un de ses plus grands points forts.

Prix ​​public : n’est plus en vente

Asus ROG Téléphone 5

(Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Imaginez une quantité ridicule de puissance – plus que vous n’en auriez probablement jamais besoin – à l’intérieur d’un châssis tout aussi ridicule avec un éclairage RVB. Ajoutez quelques accessoires, dont un ventilateur miniaturisé, et vous obtenez le ROG Phone 5. Asus est littéralement devenu fou avec cette génération de ROG Phone en lançant non pas un, pas deux, mais trois modèles avec la version haut de gamme. un énorme 18 Go de RAM et 512 Go de stockage. Au cas où ce ne serait pas déjà clair, il s’agit d’un téléphone de jeu – un téléphone de jeu de pointe si vous voulez. Asus, évidemment, veut vendre cela aux joueurs non/causaux également, ce qui est bien dans une certaine mesure – à l’exception des caméras, tout ici est de premier ordre – c’est pourquoi il est présenté ici. Il dispose d’un excellent écran aux couleurs précises, de performances ultra-rapides, d’un logiciel sans publicité et d’une autonomie exceptionnelle. La couleur nous a impressionnés.

Prix ​​de rue : Rs 49 999 (à partir de)

