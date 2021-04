La liste Coinbase est le “ moment Netscape ” de Crypto, déclare Mike Novogratz

Le fondateur et PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a comparé la liste des actions de Coinbase sur le Nasdaq aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle ère dans l’adoption de la cryptographie.

Dans une interview accordée ce matin à Squawk Box de CNBC, Novogratz a qualifié l’offre publique initiale tant attendue, ou introduction en bourse, des actions boursières de la principale bourse de crypto-monnaie “le moment Netscape pour l’économie de la crypto-monnaie”. Le PDG de Galaxy Digital faisait référence à la société de technologie derrière l’un des premiers navigateurs Internet – Netscape Navigator – dont le cours de l’action est passé de 28 $ à 75 $ le premier jour.

«C’est un jour vraiment important pour tout le monde de la cryptographie», a déclaré Novogratz en se référant à l’introduction en bourse de Coinbase. «Cela veut dire ‘c’est une classe d’actifs, et c’est une classe d’actifs qui est là pour rester.’»

«C’est le moment netcape pour l’économie de la crypto-monnaie», déclare @Novogratz $ COIN #btc. “Les institutions vont affluer dans cet espace – $ COIN est la première grande équité de marque que les fonds communs de placement vont dire hé je peux faire ma déclaration en crypto de cette façon.” pic.twitter.com/9YEODRKmiV – Squawk Box (@SquawkCNBC) 14 avril 2021

L’introduction en bourse de Netscape était à bien des égards le début de l’ère Internet, conduisant à une interconnectivité beaucoup plus importante entre les sites Web, à des vitesses de connexion plus rapides et à d’autres innovations technologiques. Novogratz semblait laisser entendre que l’industrie de la cryptographie connaîtrait probablement une augmentation de l’adoption institutionnelle et une plus grande sensibilisation du grand public:

«Les institutions vont affluer dans cet espace. Nous le voyons tous les jours. Nous le voyons dans Bitcoin, nous allons le voir sur les marchés boursiers publics. Coinbase est la première grande action de marque que les fonds communs de placement vont dire ‘hé, je peux faire ma déclaration en crypto de cette façon.’ “

Les actions de classe A de Coinbase, sous le symbole COIN, ont ouvert au prix de 381 $ sur le Nasdaq aujourd’hui. Si les actions suivaient les traces de Netscape, le prix devrait augmenter de 167% à un moment donné de son premier jour, faisant d’une part de COIN une valeur d’environ 636 $.